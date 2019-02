Neue Unfallchirurgie in den Agaplesion Diakonie Kliniken eröffnet

Die Vorbereitungen laufen schon seit Monaten, nun ist es soweit: Die neue Klinik für Unfall- und Gelenkchirurgie in den Agaplesion Diakonie Kliniken Kassel nimmt ihren Betrieb auf.

Neu ist, dass nun auch unfallchirurgische Operationen vorgenommen werden, bislang gab es eine Gefäß- und Allgemeinchirurgie sowie eine Orthopädie. Ein vierköpfiges Team wird die Patienten unter der Leitung des Chefarztes Dr. Rauf Ahmadian behandeln.

Hintergrund der neuen Unfallchirurgie sei, dass man Patienten lückenlos und unter einem Dach versorgen wolle, sagt Dr. Andreas Fiehn, Ärztlicher Direktor. Im Jahr würden in den Agaplesion Diakonie Kliniken rund 700 orthopädische Eingriffe durchgeführt, sagt Fiehn. Vor allem werde die Zahl der Endoprothetik an Hüften und Knie, also der Ersatz eines Gelenks durch ein künstliches Gelenk, zunehmen.

Eine Unfallchirurgie, welche die Diagnostik und Behandlung speziell nach Unfällen rund um die Uhr sicherstellt, habe schlicht gefehlt, der Neubau habe jedoch Kapazität geboten, so Fiehn. Die Unfallchirurgie werde eng mit der Zentralen Notfallaufnahme und mit der Geriatrie der Agaplesion Diakonie Kliniken Kassel zusammenarbeiten, sagt Fiehn. „Besonders ältere Menschen mit Knochenbrüchen profitieren von dieser Zusammenarbeit“, sagt Dr. Rauf Ahmadian. Die Patienten können nach einer OP direkt in der geriatrischen Einrichtung der Diakonie im selben Haus weiterversorgt werden. Auch ein Übergang in eine Kurzzeit- oder Langzeitpflege der Diakonie sei möglich, so Ahmadian. Weiterhin wolle man ein Alterstraumazentrum etablieren. „Die Patienten sollen sich besser erholen können.“

Für den Start der neuen Fachabteilung investierten die Agaplesion Diakonie Kliniken rund eine halbe Million Euro, weitere Investitionen in diesem Jahr seien noch geplant, könnten aber noch nicht abgeschätzt werden, heißt es seitens der Geschäftsführung.

Ahmadian, der unter anderem über zehn Jahre lang Oberarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Rehabilitative Medizin im DRK-Krankenhaus Nordhessen war, freut sich auf die neue Aufgabe. „Es ist eine große Herausforderung, eine Abteilung aufzubauen. Wir profitieren aber von bestehenden Strukturen der Orthopädie und können nach eigenen Vorstellungen im Sinne der Patienten die Klinik weiter ausbauen.“

Kontakt: Ambulanz- und Aufnahmezentrum, Tel. 05 61/10 02 60 00; Sekretariat, Tel. 05 61/10 02 14 10