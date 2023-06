Neuer Betreiber für Heim auf dem Lindenberg in Kassel – Ist die Standortsicherung in Gefahr?

Nach Convivo-Insolvenz

+ © Pia Malmus Standort im Forstfeld: Für Mitarbeiter, Bewohner und Angehörige war die Situation gleichermaßen belastend. Jetzt gibt es gute Nachrichten. © Pia Malmus

Für das Seniorenheim auf dem Lindenberg ist ein neuer Betreiber gefunden. Einige für den Standort nicht unwichtige Vertragsdetails könnten nun aber hinfällig sein.

Kassel –Das Seniorenheim auf dem Lindenberg im Stadtteil Forstfeld hat einen neuen Betreiber. Nach der Insolvenz des bisherigen Betreibers Convivo war die Zukunft der Wohnanlage in Kassel lange ungewiss.

Die österreichische Amicalis Zufrieden Leben GmbH hat die Anlage nach der Insolvenz des bisherigen Betreibers Convivo übernommen. Das bestätigte eine Sprecherin des Insolvenzverwalters der Kanzlei Willmer-Köster gegenüber der HNA.

Convivo meldet Anfang 2023 Insolvenz an

Die Bremer Convivo-Gruppe hatte das frühere städtische Heim 2020 von der Gesundheit Nordhessen (GNH) übernommen und auf dem Lindenberg einen großen Wohnpark für Senioren geplant. Anfang des Jahres musste die Bremer Unternehmensgruppe Convivo dann Insolvenz anmelden. Viele der zur Gruppe gehörenden Heime haben mittlerweile neue Eigentümer. Im Kasseler Haus allerdings war die Verunsicherung bei Mitarbeitern und Bewohnern lange groß.

„Wir fühlen uns im Stich gelassen“, schilderte ein Mitarbeiter die Situation zuletzt, die für Mitarbeiter, Bewohner und Angehörige gleichermaßen belastend gewesen sei. Vom Betriebsrat hieß es, dass es bereits in allen Bereichen des Heims Kündigungen gegeben habe. Auch waren zuletzt aufgrund des Belegungsstopps nur noch gut 70 der 92 Plätze am Lindenberg belegt gewesen. Die Liste der Anfragen hingehen war lang.

Seniorenhaus in Kassel: Standortsicherung am Lindenberg möglicherweise hinfällig

Das Seniorenhaus auf dem Lindenberg wurde kommunal betrieben, bis die Gesundheit Nordhessen Holding (GNH) die Anlage 2020 an das Unternehmen Convivo aus Bremen verkaufte. Die GNH trennte sich damals von den Heimen in Forstfeld und Fasanenhof. Die Angestellten am Lindenberg hatten bis Ende 2020 fünf Prozent ihres Gehalts in die Zukunftssicherung der Anlage gezahlt.

Nach HNA-Informationen waren im Kaufvertrag Kündigungen bis 2025 ausgeschlossen worden. Auch gab es am Lindenberg eine Standortsicherung bis 2035. All das könnte jetzt hinfällig sein. Convivo gehören deutschlandweit rund 100 Pflegeeinrichtungen. In Kassel waren zuletzt 120 Mitarbeiter im Forstfeld und im ambulanten Dienst beschäftigt. Pläne im Fasanenhof waren aufgrund gestiegener Baukosten auf Eis gelegt worden. Im Landkreis betreibt Convivo ein Heim in Naumburg. (Kathrin Meyer)