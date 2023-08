Neuer Concept-Store mit Hochzeitsfloristik in Kassel

Von: Christina Hein

Brautstraußfloristik und mehr: Cora Himmelmann in ihrem Laden an der Wilhelmshöher Allee 178. © Christina Hein

Cora Himmelmann hat an Wilhelmshöher Allee einen Concept-Store mit Hochzeitsfloristik eröffnet.

Kassel – „Farben Freude – Flowers, Soul, Garden“ heißt ein neuer Concept-Store auf der stadtauswärtigen Sonnenseite der Wilhelmshöher Allee, Hausnummer 178. Dem Namen entsprechend sind auch die vielen Dinge und Leistungen, die Cora Himmelmann in ihrem Ladengeschäft (ehemals Most Gartenlandschaften) im Angebot hat, bunt, fantasievoll und sinnlich.

Kerngeschäft der 44-Jährigen ist die Hochzeitsfloristik. Cora Himmelmann hat Tischlerin und Gestalterin im Handwerk gelernt, danach an der Kunsthochschule in Kassel Produktdesign studiert, als Messe-Dekorateurin gearbeitet und sich schließlich aus Liebe zum Thema in Berlin in Sachen Hochzeitsfloristik ausbilden lassen.

Von 2017 an hat die zweifache Mutter Hochzeitsfloristik von zuhause aus betrieben. Die ausführlichen Brautgespräche im Vorfeld nennt sie „Herzöffner“. Mit ihrem Laden habe sie jetzt den idealen Platz und Ort für ihre Betätigungen gefunden. „Ich brauche Publikumskontakt.“

Da sie mit ihren regional und nachhaltig eingekauften Bio-Blumen – Cora Himmelmann spricht von „Slow-Flowers“ – nicht nur Floristik für Hochzeiten anbietet, findet im Winter kein Blumenverkauf statt. In der Zeit gibt es dann im Laden unterschiedliche Kreativworkshops.

Auf der Visitenkarte des Ladens steht: Floraldesign (individuell und nachhaltig), Showfashion, Schmuck und Wohntextilien. Cora Himmelmann verkauft nachhaltige Textilien und Kleidung unter anderem von Melawear, Sophia Schneider-Esleben, aus den Werkstätten der Waldorfschule, Nanchen-Puppen und mehr. Daneben ist sie die regionale Exklusiv-Vertreterin der französischen Designermarke für Gartenmöbel, Lampen und Wohnaccessoires, Fermob.

„Diese Gartenmöbel in den schönen Farben sind einfach dafür gemacht, dass ich sie verkaufe“, ist sie begeistert. Überhaupt verkaufe sie nichts, was ihr nicht selber gut gefalle. „Der Laden, das bin ich.“

Geöffnet: Mi, Do, Fr 10 bis 18 Uhr, Sa 11 bis 15 Uhr, Di nach Vereinbarung, Kontakt: farben.freude@web.de, Instagram: farben.freude.flow