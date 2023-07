Kletterpark mit Koala, Affe und Panda: Neuer Parcours am Hohen Gras ist nach Umbau eröffnet worden

Von: Sascha Hoffmann

Teilen

Mit dem Orang-Utan in luftige Höhen: Die Freunde Emilly Yu (von links), Emil Meyer und Malika Hosny hatten Spaß auf dem neuen Parcours. © Sascha Hoffmann

Im Kasseler Kletterpark hat sich einiges verändert: Bessere Sicherung und die elf Parcours tragen nun verschiedene Tiernamen.

Kassel – Es ist dieses Klicken, das mit der Zeit vertraut wird und der kleinen Emily ein Gefühl von Sicherheit gibt. Die Elfjährige hört es immer dann, wenn sie sich mit dem an ihrem Schutzgurt befestigten Karabinerhaken quasi eincheckt zum Ausflug in luftige Höhen. Sprosse für Sprosse klettert sie immer weiter hinauf, balanciert durch aus Feuerwehrschläuchen gebaute Hängebrücken, um mit einer speziellen Vorrichtung am Ende – vorbei an einer riesigen Orang-Utan-Figur – am dicken Drahtseil runter zur Ausstiegsplattform zu sausen. „Das macht so viel Spaß“, jubelt sie und lacht vor Freude. Angst hat sie definitiv keine. „Warum, ich bin doch gut gesichert“, sagt sie und weiß: „Mir kann nichts passieren, der Sicherungsdraht ist an allen Stellen immer dicker als die kleine Öffnung an meinem Karabinerhaken.“

Starkes Bruderduo sorgt für Sicherheit: Morten (links) und Mika Ochs. © Privat

Die Schülerin des Wilhelmsgymnasiums, die am Samstag im runderneuerten Kletterpark am Hohen Gras den Geburtstag einer Freundin feiert, hat gut aufgepasst bei der anfänglichen Einführung am Übungsparcours. „Wenn ich mal nicht weiterkomme oder aus irgendeinem Grund in einem Parcours hängen bleibe, rufe ich einfach um Hilfe.“

Die ist in der Regel stets zur Stelle, denn ganz ohne Aufsicht geht der Ausflug rauf in die Baumkronen nicht. „Von uns ist immer jemand in der Nähe“, versichert Morten Ochs vom Kletterpark-Team und macht immer wieder deutlich: „Es kann nichts passieren.“ Seit dieser Saison verfüge der Kletterpark über die beste Sicherung, die der Markt hergebe. „Das Nahtlossicherungssystem führt unsere Besucher durch die Parcours und verhindert, dass sie die Karabiner selbstständig lösen können.“ Früher, so der 19-jährige Kletterexperte, hätten sich Besucher an vielen Stellen aus- und wieder einhaken müssen, das seien Sicherheitslücken gewesen, die es nun nicht mehr gebe.

Zur Wiedereröffnung am Samstag tummelten sich hunderte Besucher auf den Parcours am Kletterpark am Hohen Gras. © Privat

Die optimierte Sicherheit ist aber längst nicht alles, was in dieser Saison neu ist. Waren die elf Parcours unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade bis vergangenes Jahr lediglich durchnummeriert, tragen sie nun verschiedene Tiernamen und sind mit passenden Tierfiguren deutlich voneinander zu unterscheiden. Koala, Schimpanse und Panda nehmen mit auf besonders einfache Abenteuer. Mit Faultier und Gepard wird es schon kniffliger, mit Panther und Löwe anspruchsvoller. Um es mit Leopard und Pavian aufnehmen zu können, ist schon etwas Mut gefragt.

Und für die Königsklasse mit Orang-Utan und Gorilla sollte man laut Ochs etwas sportlicher sein, auch Klettererfahrung könne nicht schaden. Für die kleine Emily alles kein Problem. Sie klettert und saust auch über die anspruchsvolleren Parcours, als würde sie in ihrem Leben nichts anderes tun. Angst hat sie keine, sie fühlt sich sicher, schließlich hat sie sich auch hier mit einem längst vertrauten Klicken ihres Karabiners eingecheckt. (Sascha Hoffmann)