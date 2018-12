Neuer Standort für Osteopathie in Kassel

Osteopath Andreas Hempel hat am Montag, 3. Dezember, einen zweiten Standort in Harleshausen eröffnet.

Dort ist in den vergangenen Monaten eine großzügig konzipierte Praxis für Osteopathie, Kinderosteopathie, Naturheilkunde und Coaching entstanden. Patienten haben somit dann die Möglichkeit, sich an beiden Praxis-Standorten – im Therapiezentrum am Goethestern und in der Ahnatalstraße – osteopathisch behandeln zu lassen. „Am Goethestern wird es aufgrund der stetig steigenden Nachfrage langsam eng“, begründet Hempel die Erweiterung. So werde auch die Parkplatzsuche im Vorderen Westen zunehmend schwerer. Das sei für die Patienten, die meist mit starken Schmerzen und körperlichen Einschränkungen in die Praxis kommen, ein Problem.

Mit dem Umzug nach Harleshausen baut Andreas Hempel auch sein Angebot aus. Neben der Osteopathie und dem systemischen Gesundheitscoaching sollen dort in Zukunft weitere anerkannte Behandlungsverfahren aus der Naturheilkunde zum festen Bestandteil des Leistungsspektrums gehören. „Aus meiner Sicht ergänzen sich diese Bereiche sehr gut, um Menschen noch besser mit ihren Anliegen beraten und behandeln zu können“, sagt der erfahrene Osteopath, dessen Patienten aus ganz Nordhessen kommen. Seine Erfahrung schätzen auch die Tänzer und Tänzerinnen des Staatstheaters Kassel, die Andreas Hempel seit einigen Jahren betreut. Die neuen Praxisräume befinden sich barrierefrei im Erdgeschoss eines Ärztehauses, in dem es auch eine Apotheke gibt. Kostenlose Parkplätze stehen direkt neben dem Gebäude zur Verfügung, und auch Bus- und Regiotram-Haltstellen sind fußläufig erreichbar. „Die neuen Räume und die Infrastruktur in der Umgebung der neuen Praxis sind ideal“, sagt Andreas Hempel und freut sich auf einen guten Start.

Termine für den neuen Standort an der Ahnatalstraße 22 können über das zentrale Terminbüro in der Goethestraße vereinbart werden.

Hempel Osteopathen│Heilpraktiker

Ahnatalstraße 22, 34128 Kassel-Harleshausen

Weitere Informationen unter Tel. 0561/7662060 oder im Internet unter www.therapiezentrum-kassel.de