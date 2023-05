Neuer Star aus Kassel? Daniella startet in der Castingshow „The Voice Kids“ durch

Von: Kirsten Ammermüller

Teilen

Singt den ganzen Tag: Daniella (10 Jahre) ist ein vielversprechendes Gesangstalent aus Kassel. © Kirsten Ammermüller

Daniella aus Kassel hat bei „The Voice Kids“ die erste Hürde genommen. Dabei hatte sie keine Angst, sich am Song einer der größten Pop-Queens zu versuchen.

Kassel – Es gibt Sängerinnen und Sänger, die mit Recht zu den Legenden gehören. Die ganz großen Stimmen, die das Publikum verzaubern. Eine dieser Stimmen ist zweifelsohne Whitney Houston. Und eine, die keine Angst davor hat, sich an einem der Songs der großen Pop-Queen zu versuchen, ist Daniella aus Kassel, und das mit gerade mal neun Jahren. Und wenn dann noch etwa eine Million Zuschauer ihren Auftritt verfolgen, scheint es gerade richtig zu sein.

Daniella ist eine der Kandidatinnen der aktuellen Staffel von „The Voice Kids“ und hat die erste Hürde genommen. Mit ihrem Song „I Have Nothing“ von Whitney Houston hat sie es geschafft, dass sich alle vier Jury-Stühle mit den fünf Jury-Mitgliedern Wincent Weiss, Michi und Smudo von den Fantastischen Vier, Alvaro Soler und Lena Meyer-Landrut umgedreht haben. Lena war ihre Favoritin, sodass ihr die Entscheidung für „Team Lena“ leicht fiel. „Sie ist super nett und witzig“, sagt Daniella, die von der Sängerin viele Tipps bekommt und auf die nächsten Auftritte vorbereitet wird.

„The Voice Kids“-Kandidatin aus Kassel: Teilnahme an Castingshow ist für sie ein Traum

Bei der Show geht es darum, dass die Coaches zunächst mit dem Rücken zur Bühne sitzen und nur die Stimmen der jungen Talente hören. Gefällt ihnen, was sie hören, schlagen sie auf einen Buzzer und ihr Stuhl dreht sich zur Bühne – die Kids können dann aus allen Coaches, die sich umgedreht haben wählen, in wessen Team sie gehen, von wem sie ein professionelles Coaching bekommen. Daniella hatte also die Auswahl aus allen Coaches.

Nächste Herausforderung sind die Battles. Dabei singen jeweils zwei Kids eines Teams gemeinsam einen Song, der Coach muss sich dann entscheiden, wessen Performance ihn oder sie mehr überzeugt hat. Es folgen die Sing-Offs und das Finale, bei dem es auf die Stimmen der Zuschauer ankommt. Für Daniella, die kurz nach ihrem Auftritt ihren zehnten Geburtstag gefeiert hat, ist die Teilnahme an der Castingshow ein Traum.

Ich bin aus der Schule gekommen und meine Mutter hat mir erzählt, dass ich bei „The Voice Kids“ dabei bin.

Sie hatte keine Ahnung, dass ihre Mutter alles eingefädelt hatte. „Ich bin aus der Schule gekommen und meine Mutter hat mir erzählt, dass ich bei „The Voice Kids“ dabei bin“, erzählt die Schülerin, die die vierte Klasse der Carl-Anton-Henschel-Schule in Rothenditmold besucht. Mutter Elizabeth Thayeta ergänzt: „Ich wollte nicht, dass sie enttäuscht ist, wenn sie eine Absage bekommt, und habe, ohne ihr etwas zu erzählen, ein Video nach Berlin geschickt.“

„The Voice Kids“-Kandidatin aus Kassel: Sie singt den ganzen Tag

Dass ihre Tochter keine Probleme haben würde, die Herausforderung, auf einer großen Bühne zu stehen, anzunehmen, wusste sie. Daniella singt eigentlich den ganzen Tag und ihr Motto lautet: „Ohne Musik kann man keinen Spaß haben“. Schon morgens direkt nach dem Aufstehen bis abends singt sie.

„Zum Glück haben wir tolle Nachbarn“, erzählt die Mutter, „Wenn Daniella mal nicht singt, fragen sie sofort, ob alles in Ordnung ist und auch in der Schule kommen die Kinder in der Pause zu ihr, und fragen, ob sie etwas für sie singt, erzählt die Schülerin.“ Und das geht eigentlich schon immer so. Seit Daniella elf Monate ist, singt sie. Daniella wurde in Dubai geboren und kam mit ihrer Mutter vor fünf Jahren nach Kassel – der Vater lebt weiterhin in Dubai. Familie hat sie mütterlicherseits auch in Äthiopien. Regelmäßige Familienbesuche gibt es in beide Länder.

Mit drei Jahren wünschte sie sich zum Geburtstag ein Klavier und bekam eins. Das Spielen hat sie sich selbst beigebracht und komponiert auch mal eigene kleine Stücke. Mit vier Jahren wünschte sie sich eine Gitarre, auch das lernte sie selbst. Das Klavier ist aber ihr Lieblingsinstrument. Später möchte sie Sängerin und Ärztin werden. Ob „The Voice Kids“ sie ihrem Traumberuf Sängerin ein Stück näher bringt, wird sich zeigen. Und wenn sie es nicht bis zum Schluss ins Finale schafft oder gar als Siegerin daraus hervorgeht, sagt sie: „Egal. Es ist ein schönes Erlebnis und ich bin froh dabei gewesen zu sein.“ (Kirsten Ammermüller)

Info: „The Voice Kids“ läuft am Freitag, 20.15 Uhr auf Sat.1

Kürzlich trat eine 17-jährige Nordhessin aus Niestetal bei DSDS auf.