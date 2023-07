Neues Modelabel „versteinert“ in Kassel setzt auf ausgefallene Muster

Von: Katja Rudolph

Mode mit Unikat-Wert: Leonie Steiner (links) und ihre Schwester Janika mit Kleidungsstücken der aktuellen Kollektion von „versteinert“. Derzeit stellen sie im Prisma am Bebelplatz aus. © KATJA RUDOLPH

Leonie und Janika Steiner haben das Modelabel „versteinert“ in Kassel gegründet. Die Kleidungsstücke sind in der Galerie Prisma am Bebelplatz ausgestellt.

Kassel – Ausgefallene Muster haben es Leonie Steiner angetan. Ob Batikoptik, Marmoriertes oder bunte Streifen, die wie mit einem breiten Pinsel verwischt sind: Es sind besondere Stoffe, die sie zu ihrer Mode inspirieren. Die 29-Jährige aus Kassel hat in der Coronazeit aus ihrer Leidenschaft ein eigenes Label gemacht: Mit ihrer Marke „versteinert“ stellt sie Kleidungsstücke für Menschen her, die nichts von der Stange suchen.

Derzeit präsentiert die Kasselerin ihre selbst geschneiderten Tops, T-Shirts und Kleider erstmals längerfristig in einem Ladengeschäft: der Galerie „Prisma“ am Bebelplatz. Auch einen Online-Shop gibt es bereits. Ihr junges Unternehmen baut Leonie zusammen mit ihrer Schwester Janika Steiner auf, Unterstützung hat sie auch von ihrem Partner Axel Peter.

Weil sie sehr unterschiedlich seien, ergänzten sie sich gut, sagen die Geschwister, die in Kirchditmold aufgewachsen sind. Janika (32), die Wirtschaftswissenschaften studiert hat, kümmert sich vornehmlich um den administrativ-unternehmerischen Part. Leonie hingegen sei mit ihrer unkonventionellen Art die „kreative Seele“, wie es ihre ältere Schwester formuliert.

Regional und bio: Kleidungsstücke vom Modelabel „versteinert“ in Kassel

Schon mit 14 Jahren habe sie angefangen, sich ihre eigene Kleidung zu nähen, erzählt Leonie Steiner – nicht nur wegen des begrenzten Taschengeld-Budgets, sondern auch, um ihren eigenen Stil zu verwirklichen. „Fast fashion und aussehen wie alle wollte ich schon damals nicht.“ Sie studierte Soziale Arbeit in Berlin, entwickelte sich als Autodidaktin aber auch im Entwerfen und Schneidern ihrer eigenen Kleidungsstücke weiter. „Ich bin immer öfter angesprochen worden, woher ich die Sachen denn habe.“ Als der Corona-Lockdown kam, war plötzlich der Freiraum da, mehr aus ihrem Hobby zu machen. Heute hat Leonie Steiner rund 150 selbst gemachte Kleidungsstücke sowie Bauchtaschen aus Werbeplanen auf Lager. Stoffe, Reißverschlüsse und Garne beziehe sie ausschließlich von einheimischen Unternehmen und überwiegend in Bio-Qualität, betont die 29-Jährige.

Die Planen, aber auch besondere Stoffe verarbeitet sie aus zweiter Hand. Die Preisspanne für die komplett in Eigenarbeit gefertigten Teile reicht von 30 Euro für ein Top bis zu 115 Euro für ein langes Kleid. Wichtig sei ihnen ein bewusster Konsum, sagt Janika Steiner. „Uns geht es um Lieblingsstücke, die man mit verschiedenen Outfits kombinieren kann.“ Die Oberteile ließen sich im Biergarten genauso tragen wie im Büro.

Noch fertigt Leonie Steiner ihre Mode auf Kleingewerbe-Basis im ehemaligen Kinderzimmer und arbeitet mit einer halben Stelle als Sozialarbeiterin an einer Schule. Ihr Traum seit Langem: „Ein eigener kleiner Laden, wo ich hinten in der Ecke schneidern kann.“

Modelabel „versteinert“ in Kassel: Noch bis November in Galerie Prisma

Sollte das Label wachsen, würden die Schwestern damit gern auch einen sozialen Mehrwert schaffen. Ihnen schwebt vor, Migrantinnen oder Menschen, die beruflich keinen Fuß gefasst haben, zu beschäftigen. So könnte Leonie Steiner ihre beiden Leidenschaften in einem Familienbetrieb verbinden: Mode und Sozialarbeit.

Die „versteinert“-Mode ist bis Anfang November in der Galerie Prisma zu sehen, Dörnbergstr. 1. Während des Zissel gibt es am Samstag, 5. August, ab 16 Uhr eine Ausstellung mit Musik und Getränken auf dem Schiff „Hessen“(An der Schlagd).

versteinert-modelabel.de

