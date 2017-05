Neues Portal: Mit hna-startup ins Berufsleben

Die Schule ist geschafft – auf geht es ins Berufsleben. Aber welcher Beruf passt zu den persönlichen Vorlieben der Schulabgänger? Eine Frage, die am besten von Azubis selbst beantwortet werden kann.

Auf dem neuen Online-Jobportal www.hna-startup.de können sich angehende Schulabgänger über passende Ausbildungsplätze in der Region informieren. Auf der multimedialen Plattform können sich die Fachkräfte von morgen zu den Themen Ausbildung und duales Studium schlaumachen und umfassende Einblicke in die Top-Ausbildungsbetriebe erhalten. HNA-Startup steht den Jugendlichen über PC, Tablet und Smartphone zur Verfügung und ist damit der optimale Begleiter vor und während der Ausbildung. Dort sind neben aktuellen Videos zu den Ausbildungsstellen auch Service-Themen zu finden. Karriere- und Ausbildungsmessen in der Region werden auf dem Portal ebenso vorgestellt.

