Neues Quartier für die Nordstadt: Schulneubau und Wohngebiet

Von: Katja Rudolph

Grober Entwurf aus der Vogelperspektive: Die Visualisierung zeigt vorn die Gesamtschule Nord+ und hinten das neue Wohnquartier mit den ungefähren Volumina der Baukörper. © Stadt Kassel/pwf

In der Kasseler Nordstadt sollen eine neue Schule und ein neues Wohngebiet entstehen. Das Baurecht dafür soll bis 2024 vorliegen.

Kassel – „Auf die Nordstadt kommen sehr aufregende Jahre zu“, sagte Stadtbaurat Christof Nolda mit Blick auf die Veränderungen, die im Bereich zwischen Fiedlerstraße und Eisenschmiede anstehen. Wie berichtet, soll als Ersatz für die Gesamtschule Hegelsberg ein großer Neubau am Nordstadtpark entstehen.

In der gemeinsamen Sitzung der Ortsbeiräte Nord-Holland und Fasanenhof wurden am Donnerstagabend erstmals auch Details zu einem neuen Quartier genannt, das auf dem benachbarten Grundstück geplant ist. Dort sollen bis zu 350 Wohnungen entstehen. Wir fassen den Stand der Planung zusammen.

Die Schule

Für den Neubau der „Gesamtschule Nord+“, wie sie nach dem Umzug heißen soll, hat die Stadt sich das Grundstück der Firma Scheuch gesichert, die im Gewerbegebiet Langes Feld neu gebaut hat. Der Schulneubau wird nicht nur Platz für 900 Gesamtschüler bieten. Darin wird auch eine dreizügige Grundschule für 300 Kinder neu eingerichtet. Außerdem entsteht eine neue Schul- und Stadtteilbibliothek.

Dafür sieht der im vergangenen Herbst ausgewählte Siegerentwurf des Kasseler Büros Atelier 30 einen Gebäudekomplex mit vier Flügeln vor, die aus der Vogelperspektive wie eine Art Kleeblatt oder Windrad angeordnet sind. In der Mitte sind die Gebäudeteile über ein lichtdurchflutetes Atrium verbunden. Bei der Planung sei auf kreislauffähige Baumaterialien und eine hohe Energieeffizienz Wert gelegt worden, berichtete Eduard Gomer, Projektleiter bei der GWG pro. Die städtische Tochtergesellschaft setzt das Vorhaben im Auftrag der Stadt um.

Der Baustart, der ursprünglich für 2024 anvisiert worden war, wird nach Angaben der GWG pro voraussichtlich 2025 erfolgen. Mit dem Bebauungsplan „Fiedlerstraße/Eisenschmiede“, der derzeit in Arbeit ist, soll bis 2024 Baurecht geschaffen sein. Was die Kosten betrifft, könne man erst im kommenden Jahr belastbare Zahlen nennen, sagte Jörg Schaal von der GWG pro. Zuletzt war von einem „höheren zweistelligen Millionenbereich“ die Rede.

So soll das neue Schulgebäude aussehen: 900 Gesamtschüler, 300 Grundschüler und eine Bibliothek soll der Neubau an der Fiedlerstraße beherbergen. Hier eine Perspektive vom Nordstadtpark aus. Mit seinem Entwurf hatte sich das Kasseler Büro „Atelier 30“ durchgesetzt. © Atelier 30 Architekten

Das Wohnquartier

Direkt angrenzend an den neuen Schulstandort soll auf dem ehemaligen Gelände der Firma Fleischhut ein urbanes Wohnquartier entstehen. Dieses plane man in Abstimmung mit dem privaten Eigentümer, wie Stadtbaurat Nolda sagte. Wie berichtet, hat die Kasseler Immobilienfirma das Gelände des Holzgroßhandels gekauft, der vor einigen Jahren in den Kasseler Hafen gezogen ist.

Martin Eger vom Planungsbüro pwf stellte einen ersten städtebaulichen Entwurf für das Quartier vor. Vorgesehen ist, dass in mehreren großen Gebäuden insgesamt rund 350 Wohnungen verschiedener Größe entstehen. Damit hat sich die zuletzt von der Stadt genannte Dimension von 200 Wohneinheiten fast verdoppelt.

Vorgesehen ist, dass zwei Gebäude die Eisenschmiede flankieren, auch um einen „schützenden Rücken“ für das dahinterliegende Quartier zu bilden, so Eger. Neben Mietwohnungen soll der Bebauungsplan auch die Nutzung für Büros, kleinere Gewerbebetriebe oder auch Altenpflegeangebote ermöglichen. Auch eine Kita im Quartier zu integrieren, sei denkbar, hieß es. Nachdem Baurecht geschaffen ist, muss noch die Erschließung des Geländes erfolgen. Daher hält Eger einen Baustart um 2027/2028 für möglich.

Der Verkehr

Die verkehrliche Erschließung sowohl für Wohnquartier als auch Schule soll von der Eisenschmiede erfolgen, da diese ohnehin stark befahren sei, erläuterte der Planer. Die Fiedlerstraße soll als Fahrradstraße nicht mit zusätzlichem Verkehr belastet werden, so das Ziel. Sie solle mit weiteren Bäumen ausgestattet und zur Allee entwickelt werden, so Eger.

Die Parkplätze für das Quartier sollen auf dem Gelände in Form von Tiefgaragen oder Parkpaletten geschaffen werden. Ein Fußweg soll von der Eisenschmiede durch das Wohnquartier zur Schule führen. Derzeit sei man dabei, ein Verkehrskonzept für den gesamten Bereich auszuarbeiten, sagte Nolda angesichts geäußerter Bedenken wegen einer Zunahme von Autoverkehr und Parkdruck. Ein verdichtetes, zentrales und gut angebundenes Wohnen zu planen wie in der Nordstadt, „verhindert Verkehr“, sagte Nolda. Ein derartiges Quartier am Stadtrand würde erheblich mehr Verkehr verursachen.