„Haben nicht gewusst, dass Kassel so schön ist“

Von: Anna-Laura Weyh, Christina Hein

Machten einen Wochenendurlaub in Kassel: Die Freunde Stephan Zelewski und Anke Ruppel (von links), Thomas Sauer und Anette Maurer sowie Silke und Michael Haupt aus Gießen auf der Herkulesplattform. © Christina Hein

Viele Touristen kommen für einen Wochenendtrip und zu Veranstaltungen nach Kassel

Kassel – Sommerzeit ist Reisezeit. Aber wer verbringt seinen Urlaub eigentlich bei uns in Nordhessen? Wir haben uns in Kassel umgehört. Der Campingplatz am Fuldaufer zum Beispiel ist am vergangenen Wochenende ausgebucht gewesen. Zwei der Gäste sind Claudia und Franz Lappe aus der Nähe von Paderborn. Sie sind das erste Mal hier mit ihrem Wohnwagen und sind nur von Freitag bis Sonntag geblieben. Der Grund für ihren Kassel-Trip: die Konzerte auf dem Messegelände. „Wir gehen zu Wincent Weiss“, erzählt Claudia Lappe am Samstagmittag voller Vorfreude.

Sie haben was vor in Kassel: Claudia und Franz Lappe sind mit dem Wohnwagen unterwegs. © Anna Weyh

Bis es so weit ist, ruht sich das Ehepaar noch ein bisschen aus. Gegen die brütende Hitze hilft ein schattiges Plätzchen unter der Markise und eine kalte Schüssel mit Wasser für die Füße. Aber gleich wollen sich die beiden dennoch noch einmal losmachen: „Wir kennen Kassel bisher nur vom Durchfahren“, sagt Franz Lappe. „Gleich nehmen wir uns mal die Räder und erkunden ein bisschen die Gegend“, sagt Claudia Lappe.

Die Open-Air-Konzerte, die ganz in der Nähe des Campingplatzes stattfinden, sind für viele Reisenden der Grund für ihren Aufenthalt. Das bestätigt auch Mitarbeiter Christian Schröder. „Durch die Veranstaltungen ist mehr los bei uns, aber wir haben auch viele Gäste durch die Sommerferien“, sagt er. Zwar gebe es in Kassel auch immer viele Menschen, die nur ein oder zwei Nächte zur Durchreise bleiben. „Aber wir haben auch einige Stammkunden, die jedes Jahr ein bis zwei Mal bei uns sind.“ Darunter viele Menschen aus Nordrhein-Westfalen, aber auch Reisende aus den Niederlanden oder aus Dänemark, zählt Christian Schröder auf.

Ein „entspanntes Wochenende in Kassel mit schönen Unternehmungen und allem Drum und Dran inklusive Übernachtungen im Hotel Renthof gönnt sich die kleine Gruppe drei befreundeter Paare aus Gießen. „Wir haben den Kurzurlaub unseren Freunden Anette und Thomas zu ihrer Hochzeit am 2.2.2022 geschenkt. Natürlich mit uns als Begleitung“, sagt Anke Ruppel und lacht. „So haben wir alle was davon.“ Weil es für sechs Berufstätige nicht so einfach war, einen gemeinsamen Termin zu finden, sei es dann Sommer 2023 geworden.

Auf die Schönheiten von Kassel seien sie erst durch einen Film im Hessischen Rundfunk aufmerksam geworden, erzählt Anke Ruppel. „Das wollten wir dann unbedingt mit eigenen Augen sehen.“ Und so fiel die Wahl des Urlaubsziels aufs nahe unbekannte Kassel. „Eine gute Wahl“, befindet Anke Ruppel auf der Aussichtsplattform des Herkules und lässt den Blick über die Stadt schweifen.

Kassel im Blick: Wojciech Hejna erkundigt sich bei Sonja Walther. © Hein, Christina

Wochenendurlauber in Kassel sind auch Werner und Heike Horak sowie Richard und Gerti Schiessl aus dem Allgäu. Auf einer Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus von Thomas Fredrich lassen sie sich die Stadt bequem nahe bringen „Schade, dass so wenig alte Gebäude in der Stadt stehen“, sagt Werner Horak, der wie er sagt, gerne da Urlaub macht, „wo man mich versteht“. Übernachtet wird bei Freunden in Kassel.

Nur einen Tag als Tourist in Kassel – ohne Übernachtung – verbringt Wojciech Hejna aus Polen. Er ist mit Fahrrad und dem 49-Euro-Bahn-Ticket unterwegs. „Cool“ findet er diese Art zu reisen. Sein Quartier hat er im thüringischen Eisenach aufgeschlagen, weil er sich für die Geschichte der Reformation interessiere. Von dort aus unternimmt er Tagestouren in andere deutsche Städte.

Vergnügt und bequem auf der Stadtrundfahrt: Die Kassel-Touristen Werner Horak, Gerti und Richard Schiessl und Heike Horak (von links) sind im Allgäu zuhause. © Hein, Christina

Von Kassel ist er, wie er zugibt, positiv überrascht. „Ich wusste nicht, dass die Stadt so schön ist. Ich dachte, sie sei grau und industriell geprägt.“ Von den Sehenswürdigkeiten und vielen Museen, die ihm Sonja Walther im Besucherzentrum Wilhelmshöhe am Bergpark vor Augen führt, ist er hellauf begeistert: Vor allem alles Botanische interessiere ihn. Da hat Sonja Walther von Kassel-Marketing sogleich eine ganze Palette im Angebot. „Dann müssen Sie die Insel Siebenbergen besuchen.“

Er wolle auch unbedingt die Wasserspiele sehen und überhaupt komme er bald wieder, in Begleitung seiner Tochter, das stehe fest, sagt Wojciech Hejna.

Hintergrund

Nur langsam pendelt sich der Tourismus in Kassel auf Zahlen aus der Vor-Corona-Zeit ein. Nach zwei Corona-Jahren mit deutlichen Besucherrückgängen hat sich das touristische Geschehen in Kassel 2022 einen Schritt in Richtung Normalität bewegt. Laut dem Statistischen Landesamt haben Stadtbesucher zwischen Januar und Dezember 2022 gut 891 000 Mal in Kassel übernachtet. Das ist ein Plus von fast 80 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor.



Die 100 Tage der documenta fifteen seien ein wichtiger Treiber, aber nicht der einzige Faktor für ein „unerwartet gutes Gesamtergebnis“, hieß es von Kassel Marketing zuletzt. 2017 war mit 1,031 Mio Übernachtungen die bisherige Kasseler Rekordmarke gesetzt worden. Hessenweit hat sich laut Statistik die touristische Erholung fortgesetzt. 2022 habe es aber immer noch 20 Prozent weniger Gäste und 16 Prozent weniger Übernachtungen als vor der Pandemie gegeben. Auch Busunternehmer Thomas Fredrich, der pro Woche sechs Termine für Stadtrundfahrten anbietet, stellt eine Zurückhaltung der Touristen fest: „Die Nachfrage aus der Zeit vor Corona haben wir noch nicht erreicht.“