Hiroshima-Gedenktag: „Nichts aus der Katastrophe gelernt“

Von: Christina Hein

Teilen

Spitzhacke von Claes Oldenburg am Fuldaufer in Kassel © Swen Pförtner/dpa

Am 9. August wird in Kassel an der Fulda der Atombombenopfer von Hiroshima gedacht

Kassel – Das Kasseler Friedensforum lädt für Mittwoch, 9. August, zum Gedenken an die Atombombenopfer von Hiroshima und Nagasaki ein. Wie schon in den vergangenen Jahren findet die Veranstaltung am Hiroshima-Ufer an der Fulda, in der Nähe der Kreuzhacke statt. Ab 20 Uhr sprechen Selina Holtermann Vorsteherin des Ortsbeirats Süd, Rolf Wekeck (Kasseler Friedensforum) und Chris Hüppmeier (AK Zivilklausel). Es sind Lesungen aus Texten zu Hiroshima vorgesehen. Musik kommt von Dylan‘s Dream. Es sind nur wenige Sitzgelegenheiten vorhanden. Wer möchte, sollte sich einen Hocker mitbringen.

Zur Erinnerung: Am 6. August 1945 warf ein US-Kampfbomber über Hiroshima die erste Atombombe ab. Drei Tage später folgte der Abwurf einer Plutoniumbombe auf Nagasaki. Bereits nach vier Monaten waren an den unmittelbaren Folgen über 200 000 Menschen gestorben. Und das Leiden und Sterben ging und geht weiter.

Das Kasseler Friedensforum will an die katastrophalen ersten Einsätze von Atomwaffen erinnern und stellt fest, dass die verantwortlichen Politiker der Atommächte und ihre Verbündeten „aus der Katastrophe nichts gelernt haben“, so Rolf Wekeck. Die Verpflichtung der Atomwaffenstaaten zur Abrüstung, die sich aus dem Atomwaffensperrvertrag ergibt, sei ins Gegenteil verkehrt worden: „Das atomare Wettrüsten ist im vollen Gang. Die Rivalität der Großmächte, offene Drohungen lassen das Schlimmste befürchten. Zumal mit dem beiderseitigen Einsatz von Streubomben im Krieg in der Ukraine die nächste Stufe der Eskalation erreicht wurde. Die Atomuhr wurde auf 90 Sekunden vor 12 gestellt.“

An der Stationierung US-amerikanischer Atombomben in der Eifel habe sich nichts geändert. Der Bundestagsbeschluss vom 26. März 2010, der den Abzug dieser Waffen fordert, werde weiter nicht umgesetzt. „Dagegen werden von der Bundesregierung neue atomwaffenfähige F 35-Kampfjets angeschafft. Trotz dieser Anschaffung wird an einem weiteren Luftkampfsystem mit Kampfbombern, Atombewaffnung und Kampfdrohnen festgehalten.“ Die Bundesregierung, so Wekeck vom Friedensforum, weigere sich weiterhin, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterschreiben. Dieser Vertrag ist am 22. Januar 2021 in Kraft getreten und wurde inzwischen von 91 Staaten unterschrieben und 68 ratifiziert.

„Alles das steht im totalen Widerspruch zur Aussage der Bundesregierung, sich für eine atomwaffenfreie Welt einsetzen zu wollen.“