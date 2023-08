Bis zu den Knien im Schlamm: Marvin Junker aus Kassel ist eine Woche beim Wacken-Festival

Von: Kathrin Meyer

Bis zu den Knien im Schlamm: Marvin Junker (31) aus Kassel zählt zu denen, die es noch vor dem Einlassstopp zum Wacken-Festival geschafft haben. © Privat/nh

Marvin Junker aus Kassel ist seit Anfang der Woche auf dem Wacken-Festival.

Kassel – Zwei Wochen Sommerurlaub? Für Marvin Junker aus Kassel steht seit Jahren fest, wo er den verbringt. Nämlich in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein, in Wacken, genauer gesagt auf dem Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air. In diesem Jahr ist es allerdings ein anderes Festival als in der Vergangenheit. Die Veranstalter haben den Einlass und die Anreise aufgrund des schlechten Wetters am Dienstag für weitere Fans gestoppt. Marvin Junker zählt zu den Glücklichen, die es noch auf das Gelände geschafft haben.

Bereits am Sonntag ist der 31-Jährige mit Freunden in Kassel gestartet. Um 3 Uhr morgens hat er sich mit dem Auto in die Warteschlange vor dem Festivalgelände eingereiht, um auf dem Campinggelände einen der besten Plätze zu bekommen. Am Morgen dann wurden die Tore geöffnet. Allerdings stand schon zu diesem Zeitpunkt ein Teil der Fläche unter Wasser, schildert Marvin Junker. Trotzdem haben er und seine Freunde wie geplant ihr kleines Zeltlager aufgebaut, wenn auch nicht auf dem Stammplatz aus den vergangenen Jahren. „Die schönsten Plätze direkt am Eingang sind völlig durchweicht“, sagt Martin Junker. 14 Personen zählt die Gruppe, aber man lerne auf dem Festival immer neue Menschen kennen.

Sie übernachten in Zelten, in deren Mitte ein stabiler Pavillon steht. „Der ist wetterfest, und wir können dort gut geschützt sitzen.“ Der Aufbau bei strömendem Regen sei aber schon „ziemlich ätzend“ gewesen. „Aber die Stimmung ist gut.“ Die kleine Gruppe hat sich einen Generator mitgebracht, der auch den Kühlschrank mit Strom versorgt.

„Natürlich denkt man an die, die jetzt aufgrund des Einlassstopps nicht mehr dabei sein können. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich enttäuschend ist“, sagt Martin Junker. Aber die Stimmung lasse man sich nicht verderben, von den Einschränkungen merke man auf dem Gelände kaum etwas. Nur, dass es deutlich leerer ist als in den vergangenen Jahren, zeigt sich vor allem an den Versorgungsständen, wo man jetzt weniger lange anstehen muss.

Musikalisch freut sich Marvin Junker vor allem auf den Headliner Iron Maiden, aber Alestorm und die Dropkick Murphys will er sich auf jeden Fall ansehen. Aber eins ist ihm besonders wichtig: „Ich komme zum Wacken-Festival nicht in erster Linie wegen der Bands, sondern vor allem wegen der besonderen Stimmung.“

Am Mittwoch: Metal-Fans freuen sich nach der Öffnung der Tore vor einer Bühne auf dem inneren Festivalgelände. © Christian Charisius/dpa

Er sei auch schon auf vielen anderen Festivals gewesen, dort habe er es oft so empfunden, dass gerade mit zunehmendem Alkoholpegel auch das Aggressionspotenzial gestiegen sei. „Bei Wacken rasten die Leute zwar auch alle aus, aber sie haben sich irgendwie trotzdem lieb.“ Auch ein Besuch im Dorf ist für Marvin Junker ein Muss: Viele Bewohner freuen sich auf die Metal-Fans. Mit denen dann gemeinsam im Vorgarten ein Bier zu trinken, sei immer ein schönes Erlebnis.

Eine Woche plant Junker seit mehreren Jahren für seinen Aufenthalt in Wacken. „Viele Fans kommen von Sonntag bis Sonntag. Andere reisen aber auch erst am Mittwoch an, wenn die ersten Bands spielen.“ Nach der Woche in Wacken hat der Kasseler, der in der Eventbranche arbeitet, dann noch eine zweite Woche Urlaub. „Eine Woche auf dem Festival und eine zweite dann zu Hause zur Regeneration.“

Und wie bekommt man es hin, dass der Schlamm vom Gelände draußen vor dem Zelt bleibt? „Gar nicht. Das lässt sich bei dem Wetter einfach nicht vermeiden“, sagt Marvin Junker. Aber das nimmt der Kasseler bei seinem Wacken-Aufenthalt gern inkauf: „Morgens muss man dann so schnell es geht unter die Dusche, um den Schlamm der Nacht loszuwerden.“

Was für den 31-Jährigen unbedingt mit zum Festival muss: „Ich habe jede Menge frische Socken dabei. Nichts ist schlimmer als nasse Füße. Daher wechsele ich die Socken dann bei regnerischem Wetter meist vier bis fünf Mal am Tag.“ Der Blick auf das Foto, das Marvin Junker uns geschickt hat, lässt vermuten, dass er das in diesem Jahr wohl um einiges öfter machen muss. (Kathrin Meyer)