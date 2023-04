Autoaufbrecher stehlen Oboe aus Fahrzeug auf Dez-Parkplatz in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Unbekannte haben aus einem Auto, das auf dem Dez-Parkplatz abgestellt war, eine Oboe sowie Einkäufe erbeutet. © Karl-Josef Hildenbrand

Eine Oboe sowie Einkäufe im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro erbeuteten Autoaufbrecher am Samstagmittag aus einem Pkw, der auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Dez in Niederzwehren abgestellt worden war.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake hatte das bestohlene Ehepaar seinen weißen VW Up mit EIN-Kennzeichen für Einbeck am Morgen auf dem Parkplatz zwischen Credéstraße und Knorrstraße geparkt. Um 11.35 Uhr kam das Paar zum Auto zurück und lud die Einkäufe aus einem Elektronikfachgeschäft in das Fahrzeug, um anschließend erneut in das Einkaufszentrum zu gehen.

Bei der zweiten Rückkehr zum Auto um 12.15 Uhr stellten die Frau und der Mann fest, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen und sämtliche Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen worden waren. Neben den original verpackten Einkäufen, einem Apple iPad, eine Apple Watch, einem Beamer des Herstellers XGIMI, einer Logitech Tastatur, einem Dyson Staubsauger sowie einem Generator mit Solarpanel wurden auch eine Oboe in einem Instrumentenkasten und eine Oakley Sonnenbrille gestohlen.

Bisher spreche vieles dafür, dass die Täter das Einladen der Einkäufe beobachtet hatten und dass die Beute mit einem anderen Fahrzeug abtransportiert worden war, so die Polizeisprecherin. Da der Parkplatz stark frequentiert war, erhoffen sich die Ermittler, inweise auf die Täter unter Tel. 0561/9100 zu erhalten. (use)