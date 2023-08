Autofahrer bei Unfall mit Straßenbahn in Kassel verletzt

Von: Kathrin Meyer

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einer Straßenbahn ist am Dienstag auf der Frankfurter Straße in Niederzwehren ein Mann verletzt worden.

Niederzwehren - Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 7.15 Uhr. Ein 58-jähriger Mann war zu dieser Zeit am Steuer des Renault Kastenwagens stadtauswärts unterwegs, heißt es in der Mitteilung. An der Einmündung Credéstraße war er offenbar trotz roter Ampel nach links abgebogen, woraufhin der Kleintransporter mit der von hinten kommenden Tram zusammenstieß.

Der 58-Jährige aus Kassel zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straßenbahnfahrerin und die Fahrgäste blieben unverletzt. An dem Transporter entstand ein Schaden von 5000 Euro. Der Schaden an der Tram beträgt laut Polizei 10.000 Euro. Etwa eine halbe Stunde dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten, bis die Unfallstelle wieder frei war. (Kathrin Meyer)