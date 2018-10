Kasseler Getränkemarkt überfallen: Maskierte hielten Mitarbeiter Schusswaffe an den Kopf 

Sie erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe

+ © Patrick Seeger/dpa Maskierte Täter haben einen Getränkemarkt in Kassel-Niederzwehren überfallen. Es handelt sich hierbei um ein Symbolfoto. © Patrick Seeger/dpa

Zwei maskierte Täter haben am Samstagabend einen Rewe-Getränkemarkt in Niederzwehren überfallen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in eine naheliegende Wohnsiedlung.