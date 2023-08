Bewohner erwischt Einbrecher in Kasseler Souterrain-Wohnung

Polizei bittet um Hinweise

+ © Andreas Gebert/dpa Ein Unbekannter hat versucht, in der Nacht zum Dienstag in eine Souterrain-Wohnung in Kassel einzubrechen. © Andreas Gebert/dpa

Ein Mann hat in der Nacht zum Dienstag versucht, in eine Souterrain-Wohnung in Niederzwehren einzubrechen. Dabei wurde der ungebetene Gast von dem Bewohner ertappt, der wegen des Einbruchs wach geworden war.

Kassel - Der Täter ergriff daraufhin ohne Beute die Flucht. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten nun Zeugenhinweise.

Der Notruf des Bewohners aus der Korbacher Straße, nahe dem Langenhofsweg, war nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake um 4.30 Uhr eingegangen. Sofort hätten mehrere Streifen die Fahndung nach dem Täter, der von dem Anrufer als 30 bis 40 Jahre alter, etwa 1,80 Meter großer Mann mit kräftiger Statur, dunkelblonden kurz geschorenen Haaren, rotem T-Shirt und osteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben wurde, aufgenommen. Ohne Erfolg.

Wie die Anzeigenaufnahme am Tatort durch eine Streife des Polizeireviers Süd-West ergab, habe der Einbrecher das Fliegengitter vor einem Fenster des Schlafzimmers abgerissen, das zum Lüften geöffnet war. Bevor der Täter durch dieses Fenster in die Souterrain-Wohnung einsteigen konnte, wurde er von dem wach gewordenen Bewohner angesprochen und lief in unbekannte Richtung davon, teilt die Polizeisprecherin mit.

Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag im Tatortbereich an der Korbacher Straße verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei. (use)