Dicke Räuber schlugen Opfer in Niederzwehren bewusstlos

Niederzwehren. Ein 41-jähriger Mann aus dem Landkreis Kassel ist am Donnerstagmorgen von zwei Räubern bewusstlos geschlagen worden.

Anschließend raubten die Täter sein Portemonnaie und Smartphone. Bislang fehlt von den beiden Männern jede Spur.

Der 41-Jährige habe gegen 6.15 Uhr seinen Wagen in einer Parkbucht an der Dennhäuser Straße, unmittelbar am Kraftwerk Kassel, abgestellt, teilt Polizeisprecher Torsten Werner mit. Dort sei er von zwei Unbekannten nach einer Zigarette gefragt worden. Daraufhin habe er sich wieder in den Wagen gebeugt, um eine Zigarettenschachtel hervorzuholen. Dabei traf ihn ein harter Gegenstand am Kopf, woraufhin der 41-Jährige bewusstlos wurde.

Nachdem er kurze Zeit später aufwachte, fehlten sein Smartphone und sein Portemonnaie. Von den beiden Männern fehlte jede Spur. Das Mobiltelefon wurde in der Nähe des Tatorts gefunden, die Geldbörse mit rund 100 Euro und persönlicher Papiere fehlen weiterhin.

Beschreibung: Beide Männer sollen etwa 35 bis 40 Jahre alt, groß und dick gewesen sein. Einer der Täter habe Deutsch mit russischem Akzent gesprochen, so das Opfer. Die beiden Männer seien anschließend in einem dunklen Audi vom Tatort geflüchtet. Weitere Angaben konnte das Opfer nicht machen.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.

Rubriklistenbild: © Bernd Schlegel