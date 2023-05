Einbrecher erbeuten Handys und Pakete in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Einbrecher haben in Niederzwehren Handys und Pakete erbeutet. © SILAS STEIN/DPA

In ein Geschäft für Handyreparaturen an der Frankfurter Straße in Höhe Knorrstraße (Niederzwehren) ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden.

Kassel - Die Einbrecher hätten mit einem Werkzeug die Glasscheibe der Eingangstür des Geschäfts eingeschlagen, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit.

In dem Laden entwendeten sie mehrere Mobiltelefone, verschiedenes Zubehör, einen Laptop sowie eine noch unbekannte Anzahl an Paketen aus dem Paket-Shop, der sich ebenfalls in dem Geschäft befindet. Offenbar über ein Fenster zum Hinterhof ergriffen die Täter anschließend die Flucht. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)