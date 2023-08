Unfallgefahr soll sinken: Frankfurter Straße wird verengt

Von: Kathrin Meyer

Teilen

Die derzeit laufenden Bauarbeiten an der Leinebrücke verlängern sich bis Frühjahr 2024. Zeitweise wird es daher zu Sperrungen der Fahrbahn im Rosdorfer Weg kommen. (Symbolbild) © Konstantin Mennecke

Ab kommender Woche müssen Autofahrer in Niederzwehren mit Behinderungen rechnen. Die Frankfurter Straße wird dann dort dauerhaft auf einen Fahrstreifen verengt.

Niederzwehren – Auf der Frankfurter Straße werden stadtauswärts zwischen Raiffeisenstraße und Haltestelle Bahnhof Niederzwehren neue Baumstandorte im Rahmen des geplanten Begrünungskonzepts geschaffen, teilt die Stadt Kassel mit. Während der Arbeiten im Bereich des Gehwegs und Parkstreifen muss die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt werden. Die Arbeiten dauern von Montag, 4. September, bis voraussichtlich Dienstag, 31. Oktober. Fußgänger können über den gesperrten Fahrstreifen ausweichen.

Außerdem wird die Frankfurter Straße zwischen Horst-Dieter-Jordan-Straße und Silberbornstraße dauerhaft auf einen Fahrstreifen verengt, um den Unfallschwerpunkt sicherer zu machen. Mit den Arbeiten dafür wird ebenfalls ab Montag, 4. September, begonnen. Der Ortsbeirat Niederzwehren hatte Anfang des Jahres der Verengung zugestimmt. Diese Arbeiten sollen innerhalb von zwei Wochen fertiggestellt sein. Während des Umbaus können Autos auf einem Fahrstreifen an der Baustelle vorbeifahren. Auch der Fußverkehr kann die Frankfurter Straße an dieser Stelle nutzen.

Die Maßnahme ist notwendig, da seit Jahren in der Frankfurter Straße in Höhe Silberbornstraße gehäuft Unfälle auftreten: Zwischen 2015 und 2022 wurden an dieser Unfallhäufungsstelle 56 Unfälle von der Polizei aufgenommen – das waren sechs bis 13 Unfälle pro Jahr. Dabei waren einige Unfälle besonders schwer: 2016 wurde ein Mensch getötet, zudem gab es vier Unfälle mit Schwerverletzten. Hinzu kommen 17 Kollisionen, bei denen Personen leicht verletzt wurden, sowie zahlreiche Unfälle mit Sachschäden. Hauptursächlich ereigneten sich die Unfälle von Fahrzeugen, die aus der Silberbornstraße in die Frankfurter Straße einbiegen wollten, mit Fahrzeugen, die die Frankfurter Straße (vorbei an den Fahrzeugen des rechten Geradeaus-Streifens) im linken Fahrstreifen in Richtung Dez befuhren.

Die neue Verkehrsführung erfolgt durch Fahrbahnmarkierungen, auf die sogenannte Bischofsmützen gesetzt werden, sowie durch entsprechende Beschilderungen. Ein Stellplatz neben der künftigen Einengung muss entfallen – diese Fläche gehört zukünftig zum Gehweg. Südlich der Silberbornstraße wird die Fahrbahn wieder von einem auf zwei Fahrstreifen erweitert, wobei der linke Fahrstreifen wie heute auch als Linksabbiegefahrstreifen Richtung Dez dient und der rechte Fahrstreifen in Richtung Süden (Baunatal/Oberzwehren) führt. (Kathrin Meyer)