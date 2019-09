In der Dönche in Kassel wurde eine Minde gefunden.

Eine Mine mit fünf Kilogramm Sprengstoff wurde im städtischen Naturschutzgebiet Dönche entdeckt - das Gebiet wurde weiträumig evakuiert.

Aktualisiert um 13.00 Uhr - Ab 11 Uhr wird ein Teil der Dönche gesperrt, weil dort eine Mine aus dem Zweiten Weltkrieg mit fünf Kilogramm Sprengstoff gefunden worden ist. Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz liegt die Mine etwa 200 Meter entfernt von dem Restaurant „Schöne Aussicht“ an der Heinrich-Schütz-Alle.

Der Fundort werde im Radius von 250 Meter geräumt. Die Polizei geht davon aus, dass dies schnell erledigt ist, weil hier keine Häuser stehen. Anschließend werde das Gebiet aus der Luft mit einer Drohne abgesucht, um auszuschließen, dass sich hier noch Menschen aufhalten. Die Sprengung der Mine soll gegen Mittag durch den Kampfmittelräumdienst geschehen.

Mine in Kasseler Dönche: Lauter Knall bei Sprengung

Bei der Sprengung wird vermutlich ein lauter Knall zu hören sein, so der Polizeisprecher. Die Polizei wird bei der Räumung und Sperrung des Gebiets von der Feuerwehr der Stadt Kassel sowie den Freiwilligen Feuerwehren aus Nordshausen, Oberzwehren und Waldau unterstützt.

Die Kasseler Feuerwehr ist zudem mit einem Löschfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug vor Ort, falls es nach der Sprengung brennen sollte.Die Polizei bittet darum, die Dönche vorübergehend zu meiden. Insbesondere der abgesperrte Bereich darf unbedingt nicht mehr betreten werden.

Ein Spaziergänger, der am Sonntagabend mit einem Metalldetektor in der Dönche unterwegs war, sei auf die Mine im Boden gestoßen, so der Polizeisprecher.

Wir berichten weiter.