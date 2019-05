Motorrad reißt in Kassel in zwei Teile: Wende beim Unfallhergang - Polizei nimmt Mann fest

Bei einem Unfall auf der Dennhäuser Straße in Kassel-Niederzwehren ist am Dienstag ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Mittlerweile steht fest: Es war doch kein Alleinunfall.

Dieser Artikel wurde aktualisiert am 4. Mai um 17.51 Uhr - Durch die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Süd-West haben sich Hinweise auf die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers an dem schweren Motorradunfall am Dienstagnachmittag ergeben. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Motorradfahrer war nach Erkenntnissen der Polizei vom Dienstag gegen 14.30 Uhr in Höhe des Ludwig-Noll-Krankenhauses aus einer Ausfahrt gekommen, mit seinem Zweirad gegen einen Bordstein gefahren und anschließend schwer gestürzt. Der 26-Jährige aus Niestetal wurde zunächst in einem Rettungswagen behandelt. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte in dem Kasseler Krankenhaus, in das der Mann gebracht wurde, wurde er lebensgefährlich verletzt. Sein Motorrad zerriss bei dem Unfall in zwei Teile.

Die am Unfallort eingesetzten Beamten gingen zunächst - entgegen der bei der Polizei eingegangen Notrufe - von einem Alleinunfall des Motorradfahrers aus. Ein Auto sollte, anders als die Zeugen gemeldet hatten, nicht beteiligt gewesen sein, hieß es am Dienstag. Die Ermittlungen führten dann aber zu einem Zeugenhinweis auf ein Auto-Anhänger-Gespann, das zur fraglichen Zeit im Bereich der Unfallstelle aus einer Seitenstraße gekommen sein soll.

Nach Auswertung der Zeugenaussagen und von Beweismitteln gehen die Beamten nun davon aus, dass das Fahrzeuggespann zur Unfallzeit aus der Straße "Am Sandgraben" auf die Dennhäuser Straße in Richtung Fuldabrück einbog und der 26-Jährige Motorradfahrer dem Fahrzeug ausgewichen war. Offenbar hatte er dabei die Kontrolle über seine Maschine verloren und war gestürzt. Der 26-Jährige schwebte auch am Freitag noch Lebensgefahr.

Polizei identifiziert mutmaßlichen Fahrer

Den mutmaßlichen Fahrer des Auto-Anhänger-Gespanns haben die Beamten mittlerweile ermittelt. Da laut Polizei der Verdacht besteht, dass er den Unfall bemerkt hat und dennoch weiterfuhr, hat eine Streife den verdächtigen 41-Jährigen aus Fuldabrück am Donnerstag festgenommen. Er ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und gegen den 41-Jährigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort dauern an. Sie werden von der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Gutachter rekonstruierte Unfallhergang

Bei dem Unfall waren neben dem Motorrad auch ein Laternenmast sowie ein Auto durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt worden. Mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs war ein Gutachter beauftragt worden, dessen Arbeit zum Ermittlungserfolg der Polizei beigetragen hat. Bis zur Bergung des Motorrads war die Dennhäuser Straße am Dienstag nur einspurig befahrbar.