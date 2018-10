Langes Feld in Kassel boomt: Lok-Profi siedelt um

Kassel. Das neue Gewerbegebiet „Langes Feld“ in Kassel-Niederzwehren füllt sich zusehends. Vor drei Wochen haben die Arbeiten zur Ansiedlung eines weiteren Unternehmens begonnen.

Die MGW Service GmbH & Co. KG, die bislang in der Raabestraße sitzt und ein Lager in der Lilienthalstraße unterhält, baut dort einen neuen Firmensitz und will ihre Aktivitäten in der Stadt bündeln. Das bestätigte auf HNA-Anfrage MGW-Geschäftsführer Michael Lautenbach.

MGW ist ein privater Dienstleister, der europaweit Loks wartet, repariert und modernisiert. Das Unternehmen ist eine gemeinsame Tochter der französischen Bahntechnik-Leasing-Gesellschaft Akiem und der Deutschen Bank.

Zur Zeit laufen die vorbereitenden Erdarbeiten. In den nächsten Monaten sollen auf der 5000 Quadratmeter großen Fläche ein Bürogebäude mit einer Fläche von knapp 760 Quadratmetern sowie eine Lagerhalle mit 1300 Quadratmetern entstehen. Mitte August 2019 soll die Immobilie bezugsfertig sein. Nach Informationen dieser Zeitung beläuft sich das Investitionsvolumen auf drei Mio. Euro.

MGW ist nach dem Fensterprofil-Hersteller Technoform, dessen Fabrikneubau für 20 Mio. Euro weit fortgeschritten ist, der zweite große Investor im Langen Feld. Wie berichtet, will auch der Fußbodenbelags- und Heimtextilgroßhändler Jordan, der 50.000 Quadratmeter erworben hat und dort noch in diesem Herbst mit dem Bau von vier großen Hallen beginnen will, ins Lange Feld umsiedeln. Außerdem haben sich dort bereits ein Handwerksbetrieb sowie zwei Dienstleister niedergelassen.

Das Lange Feld ist auf Jahre die Hauptansiedlungsfläche für produzierendes Gewerbe, Handwerk und Dienstleister in der Stadt. Es misst im ersten, erschlossenen Abschnitt 26, im zweiten, teilerschlossenen Abschnitt 28 und im dritten weitere 22 Hektar, was in der Endausbaustufe einer Fläche von etwa 100 Fußballplätzen entspricht.

Hier liegt das neue Gewerbegebiet „Langes Feld“