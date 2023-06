Mann raubt Handtasche an Haltestelle in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein Unbekannter hat einer Seniorin die Handtasche entrissen. © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein Mann hat einer Seniorin am Donnerstagmittag die Handtasche an der Haltestelle „Dennhäuser Straße“ in Niederzwehren geraubt.

Der Unbekannte hatte sich der 81-Jährigen aus dem Landkreis Kassel gegen 11.50 Uhr mit einem Fahrrad genähert und sein Rad an der Haltestelle plötzlich fallen lassen, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit. Im selben Augenblick beugte er sich über die sitzende Seniorin und riss an deren Handtasche. Das Opfer konnte die Tasche noch einen Moment lang festhalten, bis jedoch die Griffe rissen und der Täter die Handtasche mitsamt Portemonnaie erbeuten konnte. Mit dieser flüchtete er zu Fuß in Richtung Grunnelbachstraße und ließ das Fahrrad am Tatort zurück.

Beschreibung: Es soll sich bei dem Täter um einen etwa 30 Jahre alten und 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit kurzen dunklen Haaren und dunklem Teint gehandelt haben, der mit einem weißen T-Shirt und einer Dreiviertel-Khakihose bekleidet war. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)