Margaret Stange-Gläsener ist die neue Centermanagerin im Dez in Kassel

Als sie mit ihrem Mann im Jahr 2017 den Bergpark Wilhelmshöhe und die documenta besucht hat, habe sie nicht geahnt, dass sie zwei Jahre später nach Kassel versetzt würde. Jetzt ist sie Chefin im Dez.

Die 55-jährige gebürtige Stuttgarterin ist neue Centermangerin im Dez. Sie hat die Nachfolge von Kai Ehlers übernommen, der zu einem ECE-Center nach Berlin gewechselt ist.

Wer beim ECE Projektmanagement eine Führungsposition hat, der weiß, dass er alle drei bis vier Jahre an einen neuen Standort muss. Margaret Stange-Gläsener hat zuletzt das Allee-Center in Magdeburg und davor den Hürth-Park bei Köln geleitet.

30 Jahre Erfahrung als Center Managerin

Als sie erfuhr, dass sie nach Kassel soll, habe sie das nicht als Strafe empfunden. Vor vielen Jahren habe sie ein Seminar im Schlosshotel besucht. Und damals sei sie so begeistert vom Bergpark gewesen, dass sie ihn immer wieder mal mit ihrem Mann besuchen wollte. Vor zwei Jahren hat es schließlich geklappt.

Stange-Gläsener, die 30 Jahre Erfahrung als Center Managerin besitzt, schätzt an dem Dez seine lange Geschichte. Schließlich ist das Einkaufszentrum in Niederzwehren im vergangenen Jahr 50 geworden und habe eine „spannende Entwicklung“ hinter sich.

Sensationell habe sie auch ihre Begrüßung vom Team und den Mietern empfunden. Viele, besonders Frauen, hätten ihr mitgeteilt, dass sie es schön finden, dass erstmals eine Frau an der Spitze des Dez steht, sagt Stange-Gläsener. Sie interessiere sich natürlich dafür, ob das mit einer Erwartungshaltung verbunden ist.

In der nächsten Zeit will die 55-Jährige das Dez in aller Ruhe anschauen und kennenlernen. „Ich will hier nicht alles auf den Kopf stellen. Es ist mir wichtig, keine Unruhe zu verbreiten.“

Niederzwehrens Ortsvorsteher Harald Böttger hat sie bereits kennengelernt. Fest stehe für sie, dass sich das Dez weiterhin bei den Märchentagen in Niederzwehren engagiere. Zudem sei für 2021 geplant, das Dez mit neuen Sitzmöbeln, neuer Kundeninfo und neuer Ausschilderung auszustatten.

Eine Wohnung haben die 55-Jährige und ihr Mann in Kassel bereits gefunden. Dort ziehen sie Anfang Mai ein. Mit zwei Katzen. Auch wenn sie als Centermanagerin viel arbeiten müsse, lege sie Wert auf ein Privatleben. „Ohne geht es nicht.“

In ihrer begrenzten Freizeit lese sie gerne und bewege sich. Beim Joggen habe sie schon das Umfeld des Dez erkundet. Die Gegend am Grunnelbach sei zum Beispiel sehr idyllisch, sagt Stange-Gläsener.

Von Ulrike Pflüger-Scherb