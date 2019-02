Nach Streit: Mann in Kassel mit Messer lebensgefährlich verletzt

Tatverdächtiger in U-Haft

+ © Pixabay/ ROverhate Streit zwischen zwei Männern eskaliert: Ein 28-Jähriger stach mehrfach mit einem Messer auf einen 30-Jahrigen ein. © Pixabay/ ROverhate

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Niederzwehren ist in der Nacht zum Samstag ein Streit unter zwei Männern eskaliert.