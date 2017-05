Trickdiebe machten Beute bei zwei Senioren in Kassel

Kassel. Trickdiebe haben bei zwei Senioren in Kassel Beute gemacht.

Besonders dreist war die Masche des Duos, das am Samstag gegen 7.30 Uhr einen 87-Jährigen aus Niederzwehren um sein gesamtes Bargeld erleichterte. An der Tür des Renters an der Leimbornstraße stellte sich der eine Mann als Mitarbeiter des Ordnungsamts aus, auf der Jacke des anderen prangte der Schriftzug „Polizei“. Die vermeintlichen Ordnungshüter behaupteten, der Senior sei wegen des Besitzes von Falschgeld angezeigt worden. Nun müsse man sein Geld und seinen Schmuck auf Echtheit prüfen.

Der 87-Jährige legte ihnen daraufhin zur Kontrolle sämtliche Banknoten vor, die er im Haus hatte. Erst als die Männer wieder weg waren bemerkte er, dass sie unbemerkt das Geld eingesteckt hatten.

Täterbeschreibung: Der falsche Ordnungsamt-Mitarbeiter 35 bis 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schwarze kurze Haare, Zweitagebart, dunkler Teint, dunkle Kleidung. Mittäter etwas älter, 1,75 Meter groß, korpulenter, kurze dunkle Haare.

Falsche Wasser-Nachzahlung

Bereits am Freitag gegen 12.30 Uhr wurde eine 93-Jährige aus der Langenbeckstraße (Wehlheiden) Opfer eines Trickbetrugs. Der Täter gab sich als Wasserwerker ausgegeben und forderte eine Nachzahlung. Die Frau steckte den geforderten Betrag in einem Umschlag und bat um eine Quittung. Der Mann gab vor, diese aus dem Auto holen zu wollen, kehrte aber nicht zurück. Später merkte die Seniorin, dass das Geld aus dem Umschlag verschwunden war.

Täterbeschreibung:Deutscher, 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, kurte dunkle Haare, Dreitagebart, dunkle Jacke. (rud)

Hinweise: Tel. 0561/9100.

Rubriklistenbild: © dpa