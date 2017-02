Vier Autoaufbrüche in Kassel: Professionelle Täter am Werk

Eine professionelle Bande steckt vermutlich hinter vier Autoaufbrüchen in der Nacht zu Donnerstag. Die Polizei geht davon aus, dass alle Fälle auf das Konto derselben Täter gehen.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Bei drei BMWs, von denen zwei an den Straße „An der Turnhalle“ (Niederzwehren) abgestellt waren und einer an der Oberen Bornwiesenstraße (Nordshausen), machten die Autoknacker Beute. Sie hatten an den Autos zunächst eine kleine Dreiecksscheibe eingeschlagen und durch die Öffnung dann das Fahrzeug zu entriegelt, berichtet Polizeisprecher Torsten Werner. Anschließend bauten sie fachmännisch zwei fest eingebaute Navigationssysteme, einen Digitaltacho und ein Lenkrad samt Airbag aus. Aus einem der Wagen nahmen sie auch eine Digitalkamera und ein Objektiv mit.

Auch an einem Mercedes CLA, der an der Straße „An den Triftäckern“ in Niederzwehren abgestellt war, hatten die Täter eine Scheibe eingeschlagen. Es gelang ihnen aber nicht, das Fahrzeug zu öffnen.

Hinweise an die Polizei: Tel. 0561/9100.

