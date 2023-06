Noch ein persönliches Schuhgeschäft weniger in Kassels Zentrum

Einzelhandel

+ © Axel Schwarz Viel Herzblut hineingesteckt: Gilda Wickenkamp wird ihr Geschäft Fußnote demnächst schließen. © Axel Schwarz

Nach 30 Jahren hat im originellen Schuhgeschäft „Fußnote“ nahe der Rathauskreuzung der Ausverkauf begonnen. Das Hauptproblem ist, dass sich keine Nachfolger gefunden haben.

Kassel – Nach den Schuhhäusern Feist und Surup wird nun ein weiteres der letzten inhabergeführten Schuhgeschäfte in Kassel aufgegeben: Im Schuhladen Fußnote an der kleinen Radler- und Fußgängergasse zwischen Friedrichs- und Fünffensterstraße hat der Ausverkauf begonnen – ausgerechnet in einer Zeit, in der die Gründungsidee des eigenwilligen Geschäfts aktueller denn je erscheint.

Aber Inhaberin Gilda Wickenkamp hat keine Wahl wie sie erzählt. Obwohl 68 Jahre alt, hätte sie „gern noch zwei, drei Jahre weitergemacht“. Doch nun stehe bei ihr eine Hüftoperation an, die sie etliche Wochen außer Gefecht setzen werde. Von ihren zwei Mitarbeitenden könne das nicht aufgefangen werden, auch die Suche nach Geschäftsnachfolgern sei ohne Erfolg geblieben. So bleibe ihr nur die Vernunftentscheidung, den Laden zu schließen. „Es tut mir höllisch weh, dass ich das aufgeben muss“, sagt die Geschäftsfrau.

Bei der Gründung vor gut 30 Jahren hat Gilda Wickenkamp wie selbstverständlich schon auf das gesetzt, wovon heute unentwegt und häufig floskelhaft die Rede ist: „Wir verkaufen seit 1992 Schuhe, die nachhaltig sind.“ Bei Fußnote heißt das: Schuhwerk aus ökologisch unbedenklichen und giftfreien Materialien, das bequem ist, den Füßen guttut und modisch gern auch etwas abseits des Mainstreams gestaltet ist.

Mit einem solchen Konzept war Wickenkamp schon ein paar Jahre in Bielefeld selbstständig gewesen, bis sie sich Anfang der 1990er-Jahre nach Kassel orientierte. „Ich hatte immer freundschaftliche Kontakte hierher, und in Kassel gab es so etwas noch nicht“, erzählt sie.

Zunächst war es ein Gründungs-Trio, das den Laden nahe der Rathauskreuzung aufbaute. Dazu gehörten Gerhard Hensel, der inzwischen nicht mehr lebt, und Dieter Höfker, der um die Ecke den Plattenladen „Scheibenbeisser“ betreibt. 1998 stiegen die Kompagnons aus, seither führt Gilda Wickenkamp allein das Schuhgeschäft.

Dessen eigenwillige Einrichtung wurde damals von kreativer Hand gestaltet und ist exzellent gealtert: Der Materialmix aus Roheisen, Stahl und urwüchsigem Holz nahm den letztens in Mode gewesenen Industriestil um viele Jahre vorweg. Zwei übermannshohe Holzfuß-Skulpturen im kleinen Innenhof hinter dem Laden gehören ebenso zum originellen Inventar wie eine antik-silbrige Kurbel-Registrierkasse als voll funktionsfähiges Schmuckstück des Tresens.

Sorgsam ausgewählt ist auch das Sortiment von Schuhherstellern, von denen es einige Marken in Kassel nur bei Fußnote gibt. Damit und mit einem starken Akzent auf Beratung hat sich das Geschäft im Lauf der Jahre einen treuen Stammkundenkreis aufgebaut.

Dass sie ihr Geschäft schweren Herzens schließen wird, hat Gilda Wickenkamp ihren Kunden gegenüber bisher „noch unter der Decke gehalten“, sagt sie. Wenn sie auch gern noch etwas weitergemacht hätte, verhehlt sie nicht, dass „Corona auch im Kaufverhalten der Menschen einiges verändert hat“: Das Geld für Schuhkäufe sitze allgemein nicht mehr so locker. Zentraler Schließungsgrund sei aber, dass sie sich um ihre Gesundheit kümmern müsse.