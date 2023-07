„Noch ist Blut ersatzlos“: Rückgang beim Spenden auch in Kassel

Von: Anna-Laura Weyh

Die Versorgungslage mit Blut ist zum Teil kritisch, melden die Blutspendedienste. Auch in Kassel wird Blut benötigt. © Jörg Carstensen/dpa

Deutschlandweit spenden immer weniger Menschen Blut. Dieser Trend macht sich auch in Nordhessen bemerkbar. Die HNA-Blutspende-Aktion in Kassel soll helfen.

Kassel – Die Vorräte der Blutspendedienste sind teils knapp, die Versorgungslage mit Blut ist kritisch. Gründe dafür gibt es viele, sagt Dr. Andreas Opitz, der neue Ärztliche Leiter des DRK-Blutspendedienstes in Kassel.

Zum einen seien die spendestarken Jahrgänge vor allem die der Baby-Boomer – also die Menschen, die zwischen 1955 und 1969 geboren wurden. „Diese Leute fallen jetzt nach und nach weg“, sagt Opitz. Denn aktuell gilt ein Spendehöchstalter bis 73 Jahre; Erstspender dürfen nicht älter sein als 65 Jahre alt. Zwar ist eine Änderung des Transfusionsgesetzes von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden, die unter anderem dieses Höchstalter aufheben soll. Umgesetzt von der Ärztekammer ist die Änderung aber noch nicht.

Hinzu komme, dass bei vielen jungen Menschen die Blutspende nicht so sehr im Vordergrund stehe. „Die 60- bis 70-Jährigen benötigen das meiste Blut. Junge Leute eher selten – zum Glück, aber das führt auch dazu, dass es bei ihnen nicht so präsent ist“, sagt Opitz. Durch die HNA-Blutspende-Aktion, die am Montag, 24. Juli, beginnt und bis Freitag, 28. Juli, andauert, will der DRK-Blutspendedienst mehr Bewusstsein für das Blutspenden in der Gesellschaft schaffen.

Dr. Andreas Opitz Ärztlicher Leiter © Weyh, Anna-Laura

Deutschlandweit werden etwa 14 000 bis 15 000 Spenden pro Tag benötigt. „Der Verbrauch ist weniger geworden. Die Ärztinnen und Ärzte wissen, wie kostbar das Blut ist und gehen sorgfältig damit um“, sagt Opitz.

Etwa durch blutsparende, minimalinvasive Techniken bluten Wunden weniger als früher. Ebenfalls zum Blutsparen beigetragen habe die Erkenntnis, dass Bluttransfusionen erst bei einem geringeren Hämoglobinwert, kurz Hb-Wert, benötigt werden als noch vor 20 Jahren gedacht. Dieser Wert gibt die Konzentration von Hämoglobin im Blut an. Ist er zu niedrig, hat ein Mensch zu wenig Eisen im Blut.

Sauerstoff wird dann nicht mehr ausreichend transportiert und die Neubildung von roten Blutkörperchen ist gefährdet. „Noch ist Blut ersatzlos“, sagt Opitz. Und weiter: „Es gibt bisher nur Blutersatzstoffe, die viele Nebenwirkungen haben. Deshalb ist es auch so wichtig, Blut zu spenden.“

Vor allem in den Sommermonaten, denn zur Ferienzeit bemerke der DRK-Blutspendedienst immer eine besonders große Versorgungslücke und einen Einbruch an Spenderzahlen. „Viele fahren in den Urlaub, auch die Hitze macht vielen zu schaffen“, so der Ärztliche Leiter.

Die HNA-Blutspende-Aktion findet auch in diesem Jahr wieder zum Beginn der Sommerferien statt. Opitz bittet: „Vielleicht kommen Sie zu uns zum Blutspenden und fahren danach in den wohlverdienten Urlaub.“