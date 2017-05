150 Teilnehmer demonstrierten gegen AfD-Veranstaltung

„Nordstadt bewusst ausgesucht“

+ © Foto: Andreas Fischer Protest gegen Wahlkampfveranstaltung der AfD: 150 Teilnehmer bezogen vor dem Philipp-Scheidemann-Haus in der Kasseler Nordstadt Stellung. © Foto: Andreas Fischer

Kassel. Gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD richtete sich der Protest von 150 Demonstranten am Mittwochabend vor dem Philipp-Scheidemann-Haus am Halitplatz in der Nordstadt.