32-Jähriger nach Raubversuch in Kassel festgenommen

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein 32-jähriger Mann soll versucht haben, einer 27-jährigen Frau die Handtasche zu entreißen. © Paul Zinken

Ein 32-jähriger Mann soll versucht haben, einer 27-jährigen Frau, die am Mittwochabend gegen 23.10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Fiedlerstraße in der Nordstadt unterwegs war, die Handtasche zu entreißen.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecher Nils Dietrichkeit wurde die Frau zunächst von dem Mann angesprochen. Als sie anhielt, habe dieser versucht, an ihre Handtasche zu kommen. Ein zufällig vorbeikommender Passant eilte lautstark zur Hilfe. Dies führte dazu, dass der Räuber die Flucht ergriff.

Unmittelbar nachdem die Frau den versuchten Raub angezeigt hatte, wurde eine Streife zur Fahndung entsandt. In der Nähe des Tatorts trafen die Polizisten einen 32-jährigen, derzeit in Kassel wohnhaften Tatverdächtigen an, auf den die zuvor abgegebene Beschreibung zutraf. Die Beamten nahmen den Mann fest. Die Ermittlungen dauern an. (use)