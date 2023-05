Ungewöhnlicher Diebstahl: Acht Brandschutzleitern von Kasseler Campus gestohlen

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Acht Brandschutzleitern werden aus zwei Uni-Gebäuden in der Nordstadt gestohlen. © Privat

Ungewöhnlicher Diebstahl auf dem Campus in Kassel: Acht Brandschutzleitern werden aus zwei Uni-Gebäuden in der Nordstadt gestohlen.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake handelt es sich um fünf Klappleitern und um drei Teleskopleitern, die einen Gesamtwert von mehreren Tausend Euro haben. Die betroffenen Uni-Gebäude, in denen die Diebe zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 10 Uhr, in mehreren Stockwerken zuschlugen, befinden sich auf dem Campus in der Nora-Platiel-Straße und in der Henschelstraße.

Nach bisherigem Ermittlungsstand brachen die Täter die Wandhalterungen gewaltsam auf, um an die Leitern zu gelangen und diese zu stehlen. Von den Dieben und der Beute fehlt bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)

