Hilfe und Beratung aus einer Hand: Neue Anlaufstelle in der Nordstadt

Sozial- und Bildungszentrum

+ © KATA RUDOLPH Hilfe und Begleitung für alle Altersgruppen: Die Mitarbeiter Tyrone Moore (von links) und Saman Saber mit Sohn Niaz, Geschäftsführerin Dilara Sen und Schüler Abdulrahman. © KATA RUDOLPH

In der Nordstadt hat an der Holländischen Straße ein neues Sozial- und Bildungszentrum eröffnet. Wir stellen die neue Anlaufstelle „Luna“ vor.

Nord-Holland – Der Großvater von Dilara Sen kam in den 1960er-Jahren als Gastarbeiter aus der Türkei nach Kassel. Im Alter von 86, kurz vor seinem Tod, habe er sein erstes Angebot für einen Integrationskurs bekommen, erzählt die 35-Jährige, die in der Nordstadt aufgewachsen ist. Mit dem Sozial- und Bildungszentrum „Luna“, das sie jetzt an der Holländischen Straße eröffnet hat, will sie dazu beitragen, dass Bildungs- und Beratungsangebote möglichst viele Menschen im Stadtteil frühzeitig erreichen.

Natürlich habe sich seit der Gastarbeiterzeit und auch zuletzt ab 2015, in den Jahren hoher Zuwanderung, vieles verbessert, um Migranten das Ankommen zu erleichtern, betont Dilara Sen. Der Bedarf an Beratung und Begleitung für Zugewanderte und Menschen in schwierigen Lebenssituationen sei aber gerade in der Nordstadt hoch.

In welchen Bereichen Angebote fehlen oder nicht ausreichend vorhanden sind, hat die Sozialarbeiterin im Rahmen ihres Masterstudiums der Diversitätsforschung an der Uni Kassel in einer Sozialraumanalyse ermittelt. „Wir wollen all das hier unter einem Dach anbieten“, sagt Dilara Sen, zu deren Team drei Mitarbeitende zählen. Man richte sich an alle Kinder und Erwachsene im Stadtteil. „Das Wohlergehen der Menschen liegt uns am Herzen“, betont die Geschäftsführerin.

Luna steht für „Lebendiges und nachsichtiges Arbeiten in der Kasseler Nordstadt“. Neben Lernförderung für alle Schulklassen und Fächer, Computer- sowie Sprachkursen und Bewerbungscoaching bietet die neue Einrichtung auch Workshops im Bereich politische Bildung für Schulen und andere Jugendgruppen an. Demokratieförderung sowie Mobbing, Rassismus und Diskriminierung können dabei Themen sein.

Rassismuserfahrungen habe auch sie gemacht, erzählt Dilara Sen. „Ich habe jahrelang gedacht, ich bin das Problem.“ Sie wolle Menschen, denen es heute genauso geht, zeigen, dass sie trotz mancher Hürden viel erreichen können. Wichtig ist ihr auch, Frauen zu einem selbstbestimmten und emanzipierten Leben zu ermutigen.

Auch sozialpädagogische und psychosoziale Beratung findet bei Luna statt – in einem ruhigen Nebenraum. Alle Angebote sind für Teilnehmende kostenfrei. Finanziert wird die Arbeit unter anderem über Leistungen des Sozialamtes oder Jobcenters, die den Teilnehmenden zustehen, sowie über Fördergeld, erklärt Dilara Sen.

Im September startet ein Fitness- und Gesundheitsangebot für Frauen, das über ein gemeinsames Frühstück auch für zuckerreduzierte Ernährung sensibilisieren will – auch mit dem Ziel, dass in den Brotboxen der Kinder weniger Süßes landet. Gerade süße Getränke seien in vielen zugewanderten Familien Alltagsbegleiter, sagt Saman Saber, Koordinator für Bildung und Soziales. Das liege auch an den Erfahrungen in den Herkunftsländern, wo sich Leitungswasser oft nicht zum Trinken eigne und Limos ebenso viel kosten wie Mineralwasser.

Oft sei ein Perspektivwechsel hilfreich, um Probleme zu verstehen und Aufklärung zu leisten, ist Dilara Sens Erfahrung. Für ihre Selbstständigkeit, die sie mit spürbarem Elan angeht, hat sie ihre langjährige Tätigkeit bei der Stadt Kassel reduziert, wo sie weiterhin für das Jugendamt die Jugendräume Philippinenhof betreut. Auch im Jobcenter hat sie schon gearbeitet. Die Lebenswelt vieler Menschen, für die sie mit Luna da sein will, kennt die Kasselerin also aus vielerlei Perspektive. (Katja Rudolph)

Luna, Holländische Straße 89, geöffnet Mo. bis Fr., 9 bis 18 Uhr, E-Mail: info@luna-kassel.de