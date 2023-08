Bewohner löschen Feuer in der Kasseler Nordstadt

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Einsatz auf der B451. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Freitagabend in der Friedrich-Wöhler-Straße (Nordstadt) ermittelt die Kripo nun wegen Brandstiftung.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz waren Bewohner des Mehrfamilienhauses gegen 22.45 Uhr durch Brandgeruch auf ein Feuer im Flur des Hauses aufmerksam geworden. Es sei ihnen gelungen, den Brand im Bereich einer Wohnungstür rechtzeitig zu löschen, noch bevor sich das Feuer ausbreiten konnte und jemand dadurch zu Schaden kam.

Es sei jedoch ein Schaden von rund. 2000 Euro entstanden. Die ersten Ermittlungen der Polizei zur Brandursache ergaben, dass der Brand offenbar vorsätzlich gelegt worden war. Konkrete Hinweise auf die Täter oder das Tatmotiv liegen bislang nicht vor, so der Polizeisprecher.

Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung werden nun von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

Zeugen, die Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei. (use)