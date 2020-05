25.000 Euro Schaden sind bei einem Brand am Samstag in der Holländischen Straße, Ecke Heinrichstraße entstanden.

Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war nach Angaben der Polizei gegen 18.40 Uhr in der Wohnung einer 31-jährigen Frau im zweiten Stock ausgebrochen. Die Frau wurde durch das Feuer leicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen war der Brand im Wohnzimmer ausgebrochen. Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.