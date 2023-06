„Blaues Auge“ bei Kunst und kühlen Getränken: Ausstellung und Bar im Schillerviertel

Von: Katja Rudolph

documenta-Kunst: Über dem Eingang des Foto-Motel hängt das „Schwalbennest“ der Roma-Künstlerin Sead Kazanxhiu. © Katja Rudolph

Im Schillerviertel eröffnet am Freitag eine Ausstellung von lokalen Künstlern und eine temporäre Bar.

Nord-Holland – Elfi Eckart ist seit vielen Jahren als umtriebig-kreative Seele im Schillerquartier bekannt. Ihre Gästehäuser „Fenster zum Hof“ und „Foto-Motel“ zeugen bis in jede Ecke vom Willen zur Gestaltung. Den eigenwilligen Charme zwischen Kunst, Trödel und Skurrilitäten schätzen viele ihrer Gäste.

Auch als Veranstaltungsort sind die beiden Häuser und der lauschige Hof, die selbst eine Art Gesamtkunstwerk darstellen, in der lokalen Kulturszene ein Begriff. Ab Freitag öffnet Elfi Eckart ihr Tor an der Wolfhager Straße nun für eine Ausstellung unter dem Titel „Blaues Auge“, an der 25 Künstlerinnen und Künstler aus Kassel und Umgebung beteiligt sind. Erstmals wird es dabei jeweils Freitag- und Samstagabend auch einen Barbetrieb geben.

Ausgeschenkt wird aus einer alten Garage. Das „blau“ im Titel spielt allerdings weniger auf erhofften Zustand der Gäste nach dem Besuch an als auf den roten, pardon: blauen Faden der Ausstellung. „Wir wollen hier keine big party“, sagt Elfi Eckart, „sondern einen ruhigen Betrieb mit Leuten, die Lust auf Kunst und Diskutieren haben.“ Für Verpflegung ist über einen benachbarten Pizzabringdienst gesorgt, bei dem jede halbe Stunde bestellt werden kann. Vorerst habe man eine Schankerlaubnis für ein halbes Jahr, sagt Elfi Eckart, die für das Projekt mit Werner Maschmann zusammenarbeitet, der auch Fotografien in der Ausstellung zeigt. Wenn sich das Konzept bewährt, kann sich Eckart auch einen dauerhaften Betrieb, dann in der Lounge des Motels vorstellen.

Blaues und Augen sind wiederkehrende Elemente in vielen gezeigten Kunstwerken, die von Malerei und Skulptur über Fotografie bis Mode reichen. So sind die Figuren von Vinzenz Hahn, der aus Metallresten Vögel und andere Wesen formt, von Elfi Eckart mit blauen Aufkleberaugen ausgestattet worden. Die farbenfrohen Frauenporträts von Ljubov Jung schauen den Betrachtenden selbstbewusst an. Erfrischend blau wirkt das zweiteilige Bild von Xiaoming Song mit einem Schwimmer. Auch gefilzte Unterwasserlandschaften von Förderschülern aus Korbach sind ein Hingucker. Zur Eröffnung am Freitag ab 18 Uhr wird es Musik mit Blau-Bezug von Hank Okmonic, Tanz von Bettina Helmrich sowie blaue virtuelle Realität von Jacha Götting geben. Bei der Gelegenheit kann man sich übrigens auch documenta-Kunst anschauen: Das „Schwalbennest“, das im vergangenen Sommer am Fridericianum hing, hat ein Zuhause über dem Eingang des Foto-Motels gefunden. Auch der XXL-Plüschhund „Moondog“ aus den Hübner-Hallen soll eine Hütte bei Eckart bekommen. Einen Entwurf für ein schwebendes gläsernes Häuschen an der Ecke Erzberger Straße gibt es bereits. (Katja Rudolph)

„Blaues Auge“, ab 16. Juni immer freitags und samstags von 18 bis 23 Uhr, Wolfhager Str. 53.

Blau zieht sich durchs Programm: Elfi Eckart, hier mit einem Bild von Bernd Michael Momber, und Werner Maschmann freuen sich auf die Eröffnung am Freitag. © Katja Rudolph