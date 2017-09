Ein Fest für die Vierbeiner in der Wau-Mau-Insel

Kassel. Für Victor und Fidelia war es der große Tag: Entsprechend aufgeregt waren die beiden Hunde. Sie gehörten zu den ausgewählten Vierbeinern, die beim zweitägigen Tierheimfest der Wau-Mau-Insel den Besuchern präsentiert wurden.

Mit ihnen warten dort derzeit 90 Hunde, 60 Katzen sowie etliche Kleintiere und Vögel auf ein neues Zuhause.

Am Samstag und Sonntag gab es für die Besucher aber nicht nur die Chance, ihr Herz an ein neues Haustier zu verschenken. Es lockten auch ein Flohmarkt, Stände mit Tierzubehör und viele tierische Vorführungen an die Schenkebier Stanne. So waren unter anderem die Hundeschule Teamwork, die Suchhundestaffel Werra-Meißner und eine Hundefrisörin zu Gast.

Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Tierheim zu Gute. „In den vergangenen Jahren war dies etwa 10 000 Euro. Das hilft uns sehr. Zudem rückt das Tierheim durch das Fest bei den Menschen ins Bewusstsein“, sagt Tierheimleiter Karsten Plücker. Die Arbeit des Tierheims lebe vom Engagement der 150 Ehrenamtlichen.

Wie wichtig die Arbeit des Tierheims ist, zeigt ein krasser Fall aus der jüngsten Vergangenheit. Aus einem verwahrlosten Haushalt in Wolfhagen-Istha habe das Veterinäramt 300 Vögel geholt, erzählt Plücker. Einige davon seien nun in der Wau-Mau-Insel untergekommen.