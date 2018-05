Vermisste 77-Jährige aus Kassel ist wieder da

Kassel. Eine 77-Jährige, die seit Mittwochabend vermisst worden war, ist wieder aufgetaucht. Die Polizei hatte um Mithilfe bei der Suche gebeten. Beamten fanden sie unversehrt im Hauptbahnhof.

Aktualisiert am Donnerstag um 16.45 Uhr: Die 77-Jährige aus dem Mehrgenerationenhaus Heilhaus in der Kasseler Brandaustraße war zuletzt gegen 18 Uhr in der Wolfhager Straße gesehen worden.

Nachdem die Polizei eine Vermisstenmeldung herausgegeben hatte, wurde sie am Donnerstagmorgen wiedergefunden. Beamte der Bundespolizei trafen die Frau unversehrt im Kasseler Hauptbahnhof an.

