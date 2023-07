Hilfe beim Ankommen: Stadtteilhelfer unterstützen Familien bei der Integration

Von: Katja Rudolph

Rückenwind für ein neues Leben in Kassel: Diana Borisova und Tochter Olimpia (8) mit Stadtteilhelferin Ani Brune vor dem Obelisken und dem Haus „Treppe 4“, in dem auch die Viva-Stiftung ihre Räume hat. © KATJA RUDOLPH

Das Projekt „Stadtteilhelfer*innen“ will Menschen mit Migrationsgeschichte unterstützen. Dabei sollen Menschen helfen, die ebenfalls einen Migrationshintergrund haben und bereits gut integriert sind.

Kassel – Als Diana Borisova vor acht Jahren mit ihrer Familie aus Bulgarien nach Kassel kam, war ihr alles fremd. Es habe vier Jahre gedauert, bis sie einigermaßen Fuß gefasst hätten, sagt die 38-jährige Mutter von zwei Kindern. Geschafft habe sie es vor allem dank der Hilfe von Menschen wie Ani Brune, die auch aus Bulgarien stammt, aber schon länger hier lebte. Hier setzt das Projekt „Stadtteilhelfer*innen“ an, das vor einem Jahr ins Leben gerufen wurde.

Dabei stehen Kasselerinnen und Kasseler mit Migrationsgeschichte, die inzwischen gut integriert sind, Neuankömmlingen mit Rat und Tat zur Seite. Das Angebot richtet sich an Familien, die in der Nordstadt wohnen. Mit fast 51 Prozent gibt es dort den höchsten Ausländeranteil in der Stadt. „Es geht vor allem darum, dass Kinder von Anfang an die gleichen Chancen bekommen“, sagt Projektleiterin Stefanie Braun von der Viva-Stiftung (ehemals AKGG).

Ob Vorsorge-Untersuchungen beim Kinderarzt, Kita-Platz, Sprachförderung, Beantragung von Bürgergeld oder Leistungen für Bildung und Teilhabe oder aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten: Die Stadtteilhelfer unterstützen beim Kontakt mit Ämtern und Behörden, erklären die hiesigen Regeln und Gepflogenheiten und weisen den Weg zu Beratungsstellen.

Acht Mitarbeitende verschiedener Herkunft, die insgesamt zehn verschiedene Sprachen beherrschen, sind auf Minijob-Basis im Projekt tätig. Einige hat die Aufgabe nach längerer Arbeitslosigkeit auch in eine feste Beschäftigung gebracht. Den Kontakt zu Ratsuchenden finden die Stadtteilhelfer über Aushänge in Geschäften und Einrichtungen in der Nordstadt. Auch in Schule und Kita sind sie präsent, um ihre Unterstützung anzubieten. Dass sie die Menschen in ihrer Muttersprache ansprechen können, sei dabei ein Türöffner, sagt Stefanie Braun.

Zum Team gehört auch Ani Brune, die aus Sofia stammt und vor 24 Jahren der Liebe wegen nach Kassel zog. Wenn sie mitbekam, dass Landsleute bei Wohnungssuche, Behördengängen und anderen Fragen Hilfe brauchten, war sie schon immer zur Stelle. Nun ist daraus ein Job geworden, den die Köchin neben ihrer Arbeit in einer Kantine mit spürbarem Engagement ausübt.

Gegenüber Bulgaren gebe es viele Vorurteile, sagt Ani Brune. „Mir geht es darum, den Menschen eine Stimme zu geben und ihnen Mut zu machen“, sagt die 38-Jährige, die zweifache Mutter ist. Die meisten Familien kämenhierher, weil sie sich eine bessere Zukunft für ihre Kinder wünschten, weiß sie. Mitunter landeten sie dann hier aber in prekären Verhältnissen. Ani Brune begleitet Familien, die zu fünft auf 30 Quadratmetern leben.

Zehn bis 15 Beratungstermine sind pro Familie vorgesehen. Dabei geht es um Hilfe zur Selbsthilfe. Deshalb füllen Ani Brune und ihre Teamkollegen Anträge auch nicht für die Migranten aus, sondern mit ihnen – damit sie möglichst schnell selbst lernen, was wo eingetragen werden muss.

Die Nachfrage nach dem Angebot ist riesig. „Es hat eingeschlagen wie eine Bombe“, sagt Projektleiterin Stefanie Braun über den Start im vergangenen Frühsommer. Allein im ersten halben Jahr habe man 76 Familien begleitet. Dabei sei auch deutlich geworden, dass es einen Bedarf über die Nordstadt hinaus geben.

Bis Ende 2024 finanziert das Kasseler Jugendamt das Pilotprojekt. „Wir hoffen, dass es dann fortgesetzt und auf andere Stadtteile ausgeweitet werden kann“, sagt Stefanie Braun. Auch Ani Brune, die längst ein echter Bürokratie-Profi ist, würde das freuen. „Das Schönste ist es,“ sagt sie, „wenn man sieht, dass die Kinder sich einleben und es ihnen gut geht.“ (Katja Rudolph)

Kontakt: Stephanie.braun@viva-stiftung.de