Kritik an muslimischer Kita: Kasseler CDU-Fraktion befürchtet salafistische Orientierung

Hier soll die Kita einziehen: Sobald eine Baugenehmigung vorliegt, soll dieses ehemalige Gewerbegebäude an der Hegelsbergstraße umgebaut werden.

Die CDU-Fraktion fordert Aufklärung über den Verein, der in Kassel die erste muslimische Kita eröffnen will. Der Fraktionsvorsitzende Dr. Michael von Rüden befürchtet eine salafistische Orientierung.

Außerdem zweifelt er daran, dass in der Kita das Kindeswohl gewährleistet wird. Der muslimische Förderverein für Erziehung, Bildung und Integration (Mebi), der die Kita „Sonnenschein“ an der Hegelsbergstraße im Stadtteil Nord-Holland eröffnen will, weist diese Vorwürfe zurück.

Anlass für die CDU-Vorwürfe ist der Imam des Islamischen Zentrums Mahmoud Abdulaziz, der bis 2016 als Privatmann und Vater Gründungsmitglied der Elterninitiative war. Das Islamische Zentrum betreibt an der Josephstraße die Al-Huda-Moschee und wird vom Verfassungsschutz als „salafistisch beeinflusst“ beurteilt. Diese behördliche Einschätzung bezieht sich aber nicht unmittelbar auf den Imam, sondern auf die Moscheegemeinde als solche. Auf Basis welcher Informationen die Verfassungsschützer zu ihrem Schluss gekommen sind, dazu äußern sie sich nicht. Der Imam gibt an, kein Salafist zu sein. Auch Vertreter der christlichen Kirchen stellen sich hinter ihn.

Die CDU-Fraktion kritisiert unterdessen, dass der Magistrat dem Verein Mebi den jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 54.000 Euro bewilligt hat. Nach Auskunft der Stadt lagen zum Zeitpunkt der Bewilligung im November 2018 keine Informationen vor, die gegen eine Betriebserlaubnis sprachen. Die Prüfung des Jugendamtes laufe aber noch. Das letzte Wort habe ohnehin das Sozialministerium. Dieses entscheide über die Betriebserlaubnis. Erst dann werde das Geld ausgezahlt.

Der Mebi-Vorsitzende Fatih Erden verteidigt sich gegen die CDU-Kritik. Es gebe keine salafistischen Strömungen in seiner Initiative. Man halte sich an den hessischen Erziehungs- und Bildungsplan. Rückendeckung bekommt er vom Dachverband der freien Kindertagesstätten, der die Kita-Gründung beratend begleitet.

Kita sollte bereits im März öffnen

Die muslimische Kita „Sonnenschein“ basiert auf einer Elterninitiative, die seit Jahren aktiv ist. Eigentlich sollte die geplante Einrichtung an der Hegelsbergstraße 40 in einem ehemaligen Gewerbekomplex bereits im März eröffnen. Die Bauarbeiten haben sich aber verzögert. „Es liegt noch keine Baugenehmigung vor. Sobald dies der Fall ist, legen wir los“, sagt Fatih Erden, Vorsitzender des Elternvereins. Es sollen 25 Betreuungsplätze für Kinder von drei bis sechs Jahren entstehen. Die Kita ist auch für Nicht-Muslime offen.

Elterninitiative will mit Fraktion über Vorwürfe sprechen

Die Kasseler CDU-Fraktion erhebt schwere Vorwürfe gegen den Elternverein der ersten muslimischen Kita in Kassel und das Jugendamt, das diesen nicht ausreichend geprüft habe. Der Fraktionsvorsitzende Dr. Michael von Rüden fordert eine Aufklärung der Hintergründe des Vereins durch den Magistrat. Rüden befürchtet, der Verein, der in den kommenden Monaten seine Kita an der Hegelsbergstraße 40 eröffnen will, könnte salafistisch unterwandert sein.

+ Dr. Michael von Rüden © Koch Rüdens Befürchtungen beziehen sich auf Ereignisse, die schon länger zurückliegen. Denn der Förderverein für Erziehung, Bildung und Integration (Mebi) plant schon seit vielen Jahren, eine muslimische Kita in Kassel zu eröffnen. In diesen Planungsprozess war bis zum Jahr 2016 auch Mahmoud Abdulaziz involviert, der als Imam der Al-Huda-Moschee des Islamischen Zentrums an der Josephstraße arbeitet. Der Verfassungsschutz schätzt dieses Zentrum als salafistisch beeinflusst ein.

Weil die Behörde aus datenschutzrechtlichen Gründen aber keine Angaben dazu macht, auf welche Personen innerhalb der Moscheegemeinde sich die Beurteilung bezieht, ist nicht nachvollziehbar, ob der Imam überhaupt im Fokus steht oder ob beispielsweise einige der dort Betenden der ultrakonservativen Islam-Strömung zugerechnet werden.

„Wir sind eine unabhängige Elterninitiative"

+ Fatih Erden © Ludwig Unabhängig davon stellt Fatih Erden, der Vorsitzende des Vereins Mebi, klar, dass Abdulaziz seit drei Jahren nicht mehr bei Mebi aktiv ist. „Wir sind eine unabhängige Elterninitiative. Unser Verein hat keine Verbindungen zu Moscheegemeinden, religiösen Oberhäuptern oder sonstigen muslimischen Organisationen. Zudem sind wir auch für nicht-muslimische Kinder offen. In der Kita wird ausschließlich Deutsch gesprochen“, sagt Erden. Er lade die CDU ein, sich selbst ein Bild zu machen. „Es hilft, wenn man miteinander spricht“, so Erden.

Für den Fall, dass es irgendwann zu einer Auflösung des Kita-Vereins kommen sollte, war bislang in der Satzung die Hilfsorganisation Islamic Relief als Begünstigter des Vereinsvermögens vermerkt. Islamic Relief war öffentlich in die Kritik geraten, da die Organisation Verbindungen zur radikal-islamischen Muslimbruderschaft unterhalten soll. Nachdem ihm dies bekannt geworden sei, habe sich der Verein Mebi entschlossen, die Klausel zu ändern, so Erden. Künftig werde der Paritätische Wohlfahrtsverband bei einer Auflösung das Vermögen erhalten.

Die Stadt stellt unterdessen klar, dass die Prüfung der muslimischen Kita durch das Jugendamt noch laufe. Anschließend werde eine Stellungnahme an das Hessische Sozialministerium gesandt, das dann über die Betriebserlaubnis zu entscheiden habe. Man nehme die Vorwürfe ernst, habe aber bisher keine Hinweise, die gegen eine Bewilligung sprächen. Der Dachverband der freien Kindertagesstätten (Dakits) unterstützt das Kita-Vorhaben. „Wir beraten die muslimischen Eltern seit zwei Jahren bei ihrer Konzeption und wir erleben diese als offen und kooperativ“, sagt Dakits-Geschäftsführerin Antje Proetel.

+ In der Moschee: Der Vorsitzende Abdellah Jdir und Imam Mahmoud Abdulaziz. © Ludwig

Moschee wehrt sich gegen Salafismus-Vorwürfe

Der Verein Islamisches Zentrum kämpft um seinen Ruf. Er betreibt an der Josephstraße im Stadtteil Wesertor die Al-Huda-Moschee und wird vom Verfassungsschutz als „salafistisch beeinflusst“ eingestuft. Der Vorsitzende der Moscheegemeinde Abdellah Jdir und der Imam Mahmoud Abdulaziz beteuern, nichts mit der ultrakonservativen Strömung des Islams zu tun zu haben.

In den Fokus der Öffentlichkeit geriet der 2006 gegründete Verein, als er sich 2012 an der Verteilung von Koran-Exemplaren beteiligt hatte. Die bundesweite Aktion, die auch in Kassel stattfand, war von einem Salafisten initiiert worden. Das Islamische Zentrum hatte sich anschließend für den Fehler entschuldigt. Man habe nicht gewusst, wer hinter der Aktion gesteckt habe und blauäugig gehandelt. „Es war eine einmalige Aktion. Wir betreiben keine Missionierung“, sagt Imam Abdulaziz.

Verein fragt sich, wie Vorwürfe zustande kommen

Zweimal habe der Verein sich schon an den Verfassungsschutz gewandt, um zu erfahren, wie die Einschätzung, man sei eine salafistisch beeinflusste Gemeinde, zustande komme. Die Behörde habe nur mitgeteilt, dass man keine personenbezogenen Angaben mache. „Dies macht es für uns schwer, auf den Vorwurf zu reagieren. Wir können nur zeigen, dass bei uns kein Platz für Terroristen ist“, so der Vorsitzende Jdir. Der Marokkaner hat das Amt vor zwei Monaten vom langjährigen Vorsitzenden Omar Dergui übernommen.

In der Al-Huda-Moschee treffen sich zum Freitagsgebet 400 Gläubige aus 45 Nationen. Der Großteil habe die deutsche Staatsbürgerschaft, sei deutschsprachig und stamme aus der zweiten und dritten Einwanderergeneration, sagt Abdulaziz. Und weiter: „Natürlich können wir nicht jeden Besucher überprüfen, ob er salafistisches Gedankengut in sich trägt.“

Verein Islamisches Zentrum: Imam steht für modernen Islam

Der Imam stammt aus Ägypten und arbeitet seit 2012 für die Moschee. Zuvor habe er Islamwissenschaften in der deutschen Abteilung der Universität Kairo studiert, erzählt er. Seine Predigten finden auf Deutsch und Arabisch statt. Er stehe für einen modernen Islam. Deshalb werde er von den Anhängern der ehemaligen Kasseler Al-Madina Moschee, die 2017 von den Sicherheitsbehörden wegen radikaler Tendenzen geschlossen wurde, als „Heuchler“ bezeichnet.

Um sich in die Stadtgesellschaft zu integrieren, unternehme der Verein verschiedene Aktivitäten, sagt Jdir. So ist der Imam am Runden Tisch der Religionen beteiligt. Bei diesen von der Stadt initiierten Treffen tauschen sich verschiedene Religionsgemeinschaften regelmäßig aus. „Hier ist es niemals zu negativen Vorfällen gekommen“, teilt die Stadt auf HNA-Anfrage mit. Auch der städtische Ausländerbeauftragte Kamil Saygin hält den Imam für offen und liberal.

Zudem ist das Islamische Zentrum beim jährlichen Tag der Begegnung dabei, an dem sich Moscheen für Gäste öffnen. Auch Schulklassen haben die Moschee besichtigt. Kürzlich arbeitete der Verein mit der Kinderakademie der Uni Kassel zusammen.

Was andere Kirchen in Kassel zur muslimischen Kita sagen

Das Islamische Zentrum ist nicht nur über den Runden Tisch der Religionen mit anderen Kirchen in der Stadt verbunden. Wir haben dort nachgefragt, welchen Eindruck sie von Imam Mahmoud Abdulaziz haben.

Pastoralreferent Stefan Ahr betreibt für die Katholische Kirche in Kassel den interreligiösen Dialog. Er kennt Abdulaziz seit drei Jahren. „Ich habe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Imam salafistische Tendenzen hat. Ich habe seine Masterarbeit gelesen. Darin geht es um das Islambild in deutschen Schulbüchern. Ich teile seine darin formulierte Darstellung. Abdulaziz ist niemand, der behauptet, dass es nur eine wahre Religion gibt.“ Ahr gibt zu Bedenken, dass auch er bei seinen Katholiken nicht ausschließen könne, dass einzelne radikale Ansichten haben.

Ahr betreibt für die Katholische Kirche in Kassel den interreligiösen Dialog. Er kennt Abdulaziz seit drei Jahren. „Ich habe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Imam salafistische Tendenzen hat. Ich habe seine Masterarbeit gelesen. Darin geht es um das Islambild in deutschen Schulbüchern. Ich teile seine darin formulierte Darstellung. Abdulaziz ist niemand, der behauptet, dass es nur eine wahre Religion gibt.“ Ahr gibt zu Bedenken, dass auch er bei seinen Katholiken nicht ausschließen könne, dass einzelne radikale Ansichten haben. Pfarrer Stefan Nadolny von der evangelischen Hoffnungskirchengemeinde stellt sich ebenfalls hinter den Imam. „Ich stehe mit ihm in einem regen Austausch und er ist keinster Weise fundamentalistisch. Ich erlebe ihn als jemanden, der einen differenzierten Umgang mit dem Koran pflegt. Es ist möglich, dass es in seiner Gemeinde salafistische Einflüsse gibt, aber mit Sicherheit werden diese nicht von der Leitungsebene forciert“, sagt Nadolny.

