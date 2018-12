Starke Rauchentwicklung: Küche brannte in Wohnheim in der Kasseler Nordstadt 

Rund 4000 Euro Schaden

+ © Feuerwehr Kassel Die Feuerwehr löschte am Samstag einen Wohnungsbrand in der Mönchebergstraße in Kassel. © Feuerwehr Kassel

Die Feuerwehr war wegen eines Brands in einem Wohnheim in der Mönchebergstraße in Kassel am Samstagnachmittag im Einsatz. Der Brand ist mittlerweile gelöscht, verletzt wurde niemand.