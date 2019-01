Neues aus Kassels Gastro-Szene: Veganer Imbiss und "Simply Toast" ziehen um, Gyrosbar eröffnet

Der vegane Imbiss „Zum glücklichen Bergschweinchen“ hat ein neues Zuhause gefunden - und das ist nicht die einzige Neuerung in Kassels Gastro-Szene.

Das glückliche Bergschweinchen eröffnet nächste Woche Freitag, 11. Januar, am neuen Standort an der Weserstraße 2. In den Räumen einer ehemaligen Tankstelle unweit des Katzensprungs wird dann wieder „Vöner“ serviert, die vegane Variante des Döners. Wie berichtet, hatte Inhaberin Anne Bringmann ihren Imbiss, der ganz ohne Fleisch und tierische Produkte auskommt, Ende Mai vorübergehend schließen müssen. In den alten Räumlichkeiten an der Holländischen Straße war ihr vom Vermieter gekündigt worden. Inzwischen ist die 49-Jährige froh über den Umzug, der gerade rechtzeitig kommt, um mit der Eröffnung zugleich den fünften Geburtstag des „Glücklichen Bergschweinchens“ zu feiern.

Der neue Standort sei durch die gute Erreichbarkeit mit dem Auto und der Tram „super“, sagt die quirlige Gastronomin. Ihre Kundschaft nehme nämlich zum Teil weite Anfahrtswege auf sich für den veganen Grill-Imbiss, der in der Region einzigartig ist. Auch die Parkplätze vor dem Lokal, in dem sich bis vor Kurzem der Imbiss „Simply Toast“ befand (siehe unten), seien da von Vorteil.

In den neuen Räumen setzt Bringmann weiter auf das bewährte Konzept: Auf der Karte steht natürlich weiterhin „Vöner“, der wie sein türkisches Vorbild vom Drehspieß geschnitten wird, aber nicht aus Fleisch, sondern aus Seitan (Weizeneiweiß) sowie Sojaschrot besteht. Auch vegane Burger, Pommes, Soja-Schaschlik und Seitan-Currywurst werden serviert. Statt Pizza soll künftig Flammkuchen im Angebot sein.

+ Für den „Vöner“ wird’s noch schöner: Anne Bringmann freut sich auf die Neueröffnung an der Weserstraße. © Andreas Fischer

Außerdem plant die Unternehmerin, die stillgelegte Waschanlage neben dem eigentlichen Imbiss zu renovieren und für Veranstaltungen herzurichten. Neben eigenen Events will Bringmann den Raum auch für private Partys und Kulturveranstaltungen vermieten – veganes Catering kann natürlich dazugebucht werden. Noch dient die Halle als Garage für Bergmanns großen Imbisswagen, mit dem sie seit der Schließung ihres Restaurants hin und wieder in „Vöner“-Mission unterwegs war. Im Frühjahr soll der Partyraum fertig sein – und das Vöner-Mobil braucht einen neuen Parkplatz.

Service:Zum Glücklichen Bergschweinchen, Weserstr. 2, Tel. 0561/82 08 99 44. Eröffnungsfeier am Freitag, 11. Januar, ab 14 Uhr. Öffnungszeiten: Di. bis Do. 11.30 – 22 Uhr; Fr. und Sa. 11.30 – 22 Uhr; So. 11.30 – 20 Uhr.

Hier finden Sie den Imbiss ab dem 11. Januar:

„Noras Gyros Bar“ neu in der Nordstadt

Gyros ist nicht gleich Gyros. Zumindest in Deutschland. Kyriakos Zampertis liebt die Küche seines Heimatlands – sofern die Gerichte auch traditionell zubereitet werden. „Wir kochen wie die Griechen in Griechenland“, betont der 44-Jährige, der an der Holländischen Straße vor Kurzem „Noras Gyros Bar“ eröffnet hat.

Dort, wo zuletzt vegane Drehspieße rotierten (siehe oben), brutzelt nun das hausgemachte Gyros des gebürtigen Griechen, der seit 25 Jahren in Kassel lebt. Nach vielen Jahren Erfahrung als Angestellter in der Gastronomie war es sein Traum, sich mit einem eigenen Lokal selbstständig zu machen.

Für seine Gyros-Spezialität verwende er nur das besonders saftige und zarte Nackensteak vom Schwein, erklärt der Familienvater. In der Küche und hinter der Theke wird er von seiner serbischstämmigen Frau Maria Milanovic unterstützt, Tochter Eleonore ist Namensgeberin des neuen Lokals.

+ Alles hausgemacht: In „Noras Gyros Bar“ stehen Kyriakos Zampertis, seine Frau Maria Milanovic und Tochter Eleonore hinter der Theke. Um das ganze Foto zu sehen, klicken Sie oben rechts. © Bastian Ludwig

Auf der Karte stehen neben Suvlaki und Hähnchenspießen auch Kalamari und kleine Fischgerichte. Eine weitere Spezialität ist „Pita Loukaniko“, im Brot servierte griechische Rindswurst. Auch die Pommes bereitet Zampertis selbst zu. Mit dem Zuspruch seit der Eröffnung Ende Oktober ist das Paar sehr zufrieden. Ab 17 Uhr bietet „Noras Gyros Bar“ auch einen Lieferservice. In Kürze soll auch die Bestellung über Lieferando möglich sein.

Service:

Noras Gyros Bar, Holländische Straße 82, Tel. 0561/ 83 09 81 77. Öffnungszeiten: Di. 17– 22 Uhr, Mi. bis Fr. 11.30 – 14.30 Uhr, 17 – 22 Uhr, Samstag 17 – 22 Uhr, Sonntag 12.30 – 20 Uhr.

Hier finden Sie Noras Gyros Bar

Simply Toast zieht an die Friedrich-Ebert-Straße um

Statt mit Toastbrot, selbstgemachten Aufstrichen und Fritten hantieren die Macher von „Simply Toast“ derzeit mit Hammer, Säge und Bohrmaschine. Die drei Imbiss-Betreiber Albert Rieb, Timo Elfenthal und Konstantin Pfaff werkeln seit Jahresbeginn für die Neueröffnung an der Friedrich-Ebert-Straße 32.

Dort hat das Trio, das vor zweieinhalb Jahren an der Weserstraße mit ihrer ungewöhnlichen Snack-Idee an den Start gegangen war, neue Räume gefunden. In dem ehemaligen Asia-Imbiss „Mister Thai“ werden sie künftig ihre warmen Sandwich-Variationen sowie die beliebten Süßkartoffel-Pommes anbieten.

+ Bald in neuer Umgebung: Simply-Toast-Betreiber Timo Elfenthal (links) und Albert Rieb freuen sich auf den neuen Standort an der Friedrich-Ebert-Straße. © Christina Schröder

Vom neuen Standort in unmittelbarer Nähe von Bars und Kneipen versprechen sich die Inhaber mehr Laufkundschaft und eine höhere Nachfrage auch zu später Stunde. „Auf der Friedrich-Ebert-Straße ist einfach mehr los“, sagt Albert Rieb. Deshalb sollen auch die Öffnungszeiten erweitert werden: am Wochenende bis 23 Uhr. Einen genauen Eröffnungstermin gibt es noch nicht, die drei Gastronomen hoffen, dass es noch im Februar klappt. Das Design von „Simply Toast“ soll am neuen Standort unverändert sein: viel Holz, Metall und die charakteristische schwarz-weiße Beschriftung. Auch in der Küche soll alles beim Alten bleiben: Für seine Toast-Kreationen verwendet das Trio weiterhin viele Bio-Produkte und Zutaten aus der Region.