Unglaubliche 4,3 Promille: Betrunkener Lastwagen-Fahrer durch Sanitäter gestoppt

Mit unglaublichen 4,3 Promille wurde ein Lkw-Fahrer in Kassel gestoppt.

Ein volltrunkener Lastwagen-Fahrer ist am Montagmorgen mit 4,3 Promille von der Polizei auf der Holländischen Straße in Kassel aus dem Verkehr gezogen worden.

Der 45-jährige Lkw-Fahrer aus Ungarn fuhr laut Polizeisprecherin Monique Düker am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine auf der Holländischen Straße in Richtung Vellmar. In Höhe der Fichtnerstraße habe er ein Wendemanöver vorgenommen. Dabei habe er ein Verkehrszeichen umgefahren und dieses beschädigt.

Kassel: Volltrunkener Fahrer setzt Fahrt unbeirrt fort

Anstatt zu halten, habe der Mann seine Fahrt jedoch unbeirrt fortgesetzt. Eine Rettungswagenbesatzung, die sich dort aufhielt, habe den Unfall aber bemerkt. Den Sanitätern gelang es, den Fahrer zu stoppen und die Polizei zu informieren.

Als Beamte des Polizeireviers Nord ankamen und sie den Täter überprüften, hätten sie sofort einen starken Alkoholgeruch bemerkt. Der Fahrer musste pusten und das Atemalkoholgerät zeigte einen erstaunlichen Wert von 4,3 Promille an.

Der Führerschein des betrunkenen Fahrers in Kassel wurde sichergestellt

Der betrunkene Mann musste im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sein Führerschein wurde sichergestellt und der Lkw von seinem Kollegen abgeholt.

Die weitere Sachbearbeitung hat die Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei übernommen.

