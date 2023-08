Kritik an gefährlicher Kreuzung auf Fahrradstraße Fiedlerstraße

Von: Katja Rudolph

Geparkte Autos versperren Sicht: Florian Scharf erlebt auf der Fiedlerstraße/Ecke Rothfelsstraße oft gefährliche Situationen, wenn Autos von rechts kommen. © KATJA RUDOLPH

Nach Kritik von Radfahrern an einer Gefahrenstelle auf der Fahrradstraße Fiedlerstraße will die Stadt Kassel dort nun nachbessern. Dafür wird sich an der Rothfelsstraße etwas ändern.

Nord-Holland – Fast täglich ist Florian Scharf auf der Fahrradstraße Fiedlerstraße unterwegs, wenn er zur Arbeit an die Uni radelt. An der Ecke Rothfelsstraße fährt er dabei im Wortsinn nur noch mit angezogener Handbremse. „Hier bin ich schon vier oder fünf Mal fast umgefahren worden im letzten halben Jahr“, sagt er. Immer wieder komme es an der Stelle zu Beinahe-Zusammenstößen.

An der Kreuzung, an der die Fahrradstraße formell endet und im Abschnitt zwischen Rothfelsstraße und Eisenschmiede kurzzeitig zum Radweg wird, haben Radfahrer Vorfahrt. Jedoch sei für stadteinwärts fahrende Radfahrer der von rechts aus der Rothfelsstraße kommende Verkehr schlecht einsehbar, sagt Scharf. Häufig stünden geparkte Autos direkt am Einmündungsbereich – so auch beim Ortstermin mit der HNA. Eigentlich muss beim Parken an Kreuzungen ein Abstand von mindestens fünf Metern eingehalten werden.

Auch für Autofahrer, die an dieser Stelle die Fahrradstraße überqueren oder in sie einbiegen wollen, ist es entsprechend schwierig, von links kommende Radfahrer rechtzeitig zu sehen. Meist tasteten sich die Autofahrer dann in die Kreuzung hinein – mal mehr, mal weniger vorsichtig, wie Florian Scharf es schildert. Sie müssten dabei aber je nach Größe und Position der geparkten Autos bis auf die Fahrradfahrbahn fahren, um etwas zu erkennen. Das führe oft zu gefährlichen Situationen.

„Hier muss dringend etwas passieren“, findet Scharf, der Mitte Juli auch die Stadt Kassel auf die Gefahrenstelle hingewiesen hatte. Weil er sich von einer ersten Rückmeldung aus dem Straßenverkehrsamt abgebügelt fühlte, wandte sich Scharf auch an die HNA.

„Ich verstehe nicht, warum man riskiert, dass hier ernsthaft jemand zu Schaden kommt, anstatt zu handeln“, sagt der Kasseler. Zumal eine Verbesserung aus seiner Sicht einfach zu erreichen wäre: Würde man ein Parkverbot im Einmündungsbereich der Rothfelsstraße einrichten oder mit schraffierten Flächen verdeutlichen, dass der Bereich frei bleiben muss, wäre die Kreuzung für alle Verkehrsteilnehmer besser einsehbar, schlägt der Radfahrer vor.

Auf HNA-Anfrage teilt die Stadt Kassel mit: „Die Kreuzung Rothfelsstraße/Fiedlerstraße ist objektiv unauffällig, insbesondere, was die Unfallzahlen angeht.“ Und: Seit Januar seien von der Verkehrsüberwachung keine Fälle von widerrechtlichem Parken im Kreuzungsbereich festgestellt worden.

Dennoch kündigt ein Rathaussprecher eine Veränderung an der Kreuzung an: „Nach einem Ortstermin wurde entschieden, dass auf den letzten Metern der Brücke Sperrflächen aufgebracht werden, um die gegenseitige Wahrnehmbarkeit zu verbessern. Zudem werden einige kleinere Änderungen an der Beschilderung vorgenommen. Die Ausführung wird bei nächster Gelegenheit durch den städtischen Bauhof erfolgen.“ Florian Scharf kann also für sich und viele andere auf eine sicherere Fahrt auf der Fiedlerstraße hoffen. Bis zu 1700 Radfahrer sind dort nach Angaben der Stadt pro Tag unterwegs. (Katja Rudolph)