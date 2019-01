Nach Messerattacke in Kasseler Tram: 23-Jähriger in Gießen verhaftet

An Silvester wurde ein 38-Jähriger in einer Kasseler Tram niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst: einen 23-Jährigen aus Afghanistan.

Ein Mann (23) aus Afghanistan ist am Dienstagmorgen in Gießen festgenommen worden. Er wird verdächtigt, am Silvestertag einen 38-Jährigen in einer Regiotram in der Kasseler Nordstadt niedergestochen und dabei lebensgefährlich verletzt zu haben.

Die Polizei hatte mit einem Foto, das von einer Überwachungskamera in der Bahn aufgenommen worden war, nach dem Verdächtigen gefahndet. Mit Erfolg.

Nach Angaben von Polizeisprecher Jürgen Wolf waren bis Montagabend knapp 30 Hinweise bei der Kasseler Polizei zur Identität des Täters und zu seinem Aufenthaltsort eingegangen. Demnach sollte es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 23-jährigen Mann aus Afghanistan handeln, der in der Nähe von Gießen wohne.

Die Ermittlungen hätten dann tatsächlich nach Mittelhessen geführt. Am Dienstagmorgen wurde der Mann von Beamten einer operativen Einheit des Polizeipräsidiums Mittelhessen in Gießen festgenommen.

Zwischenzeitlich war auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erlassen worden. Der Tatverdächtige sollte noch am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Kassel vorgeführt werden.

+ Der Täter stach in einer Regiotram zwischen den Stationen Hauptfriedhof und Wiener Straße zu. © Andreas Fischer

Messerattacke in Kasseler Tram

Vor einer Woche, am Silvestertag, war es in einer Regiotram in der Nordstadt zu dem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Die Regiotram der Linie 1 war auf der Holländischen Straße stadtauswärts unterwegs, als es zwischen den Haltestellen Hauptfriedhof und Wiener Straße gegen 13.15 Uhr zu der Tat kam.

Zuvor habe der Täter gegen die Tür der Regiotram gespuckt und war von dem späteren Opfer höflich auf sein Fehlverhalten angesprochen worden. Im weiteren Verlauf des Streits habe der Täter ein Klappmesser hervorgeholt und damit dem 38-Jährigen gegen den Kopf geschlagen und dann in den Oberkörper gestochen.

Fahrgäste forderten den Täter lautstark auf, den Angriff zu beenden, woraufhin der Mann an der Haltestelle Wiener Straße die Bahn verließ und in Richtung Helmholtzstraße flüchtete. Das Opfer war mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus notoperiert worden. Nach Angaben des Polizeisprechers befindet sich der 38-Jährige aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige soll vor einigen Jahren als Flüchtling nach Deutschland gekommen sein. Sein Asylantrag sei abgelehnt worden.

An der Wiener Straße stieg der Täter aus: