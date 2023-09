Wiener Straße bietet jetzt Fahrstreifen für Radfahrer - daran gibt es direkt Kritik

Die Wiener Straße gab es bislang keinerlei Radweg. Das hat sich nach Bauarbeiten in den Sommerferien nun geändert. Der Kasseler Radentscheid ist damit nicht zufrieden.

Kassel – Auf der Wiener Straße, die Rothenditmold und die Nordstadt verbindet, hat sich für Autofahrer und Radfahrer einiges geändert. In den Kreuzungsbereichen der Hauptverkehrsstraße ist die Fahrbahndecke saniert worden. In diesem Zuge wurden neue Fahrbahnmarkierungen aufgebracht. Erstmals gibt es auf der 9,60 Meter breiten Fahrbahn nun auch ausgewiesene Bereiche für den Radverkehr. Doch an der Lösung gibt es bereits Kritik.

Die Ende vergangener Woche abgeschlossenen Arbeiten, deren Kosten mit 650 000 Euro veranschlagt waren, betreffen den Abschnitt zwischen Holländischer Straße und Hersfelder Straße.

Die Neuerungen

In den Kreuzungsbereichen wurde die Erneuerung der Fahrbahndecke zum Anlass genommen, den Straßenraum neu aufzuteilen: Um Platz für den Radverkehr zu schaffen, wurden jeweils Fahrspuren für den Kfz-Verkehrs zusammengelegt. So gibt es etwa an der Kreuzung Holländische Straße nur noch einen statt bislang zwei Linksabbieger. Die bislang dritte Fahrspur wurde dem Radverkehr zugeschlagen.

Auf den dazwischen liegenden Strecken der Bestandsfahrbahn wurden beidseitig sogenannte Radschutzstreifen markiert. Diese sind jeweils 1,85 breit – und damit deutlich breiter als an vielen anderen Stellen. „Echte und durchgehende Radfahrstreifen, gegebenenfalls mit baulicher Begrenzung zur Kfz-Fahrbahn ließen sich aufgrund der notwendigen Breiten jedoch nicht beidseitig realisieren,“ heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Radfahrer, die sich nicht auf die Straße trauen, dürfen nun auch offiziell den breiten Gehweg auf der nördlichen, zum Quartier Struthbachweg gelegenen Seite nutzen. Er wurde für den Radverkehr freigegeben.

Die Absichten der Stadt

„Es ist zu erwarten, dass sich die Geschwindigkeit beim Kfz-Verkehr durch die optische Einengung reduziert und die Aufmerksamkeit zugunsten der Radfahrenden erhöht wird“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Damit trage die Maßnahme zur Verkehrssicherheit bei.

Die Auswirkungen auf den Kfz-Verkehr hatte die Stadt vorab simuliert. Demnach seien die Kreuzungen an normalen Werktagen ausreichend leistungsfähig, heißt es. „Lediglich zu den Stoßzeiten am Nachmittag bei Schichtwechsel wird es gewisse Stockungen geben“, sagt Verkehrsdezernent Christof Nolda. „Wir optimieren die Ampelphasen dahingehend, diese Beeinträchtigung gering zu halten und beobachten die Situation.“

Natürlich könnte man bei einem Komplettumbau der Wiener Straße noch mehr erreichen, räumt Nolda ein. „Solch ein umfassendes Projekt steht derzeit aber weder finanziell noch personell auf der Agenda.“

Die Kritik

Kritik an den Schutzstreifen übt die Initiative Radentscheid Kassel. Diese hätte sich auf der Wiener Straße bergauf in Richtung Rothenditmold einen Radfahrstreifen „in angemessener Breite“ von mindestens 2,50 Metern gewünscht. Denn bergauf sei der Geschwindigkeitsunterschied zwischen Kfz- und Radverkehr am größten und erfordere höheren Schutz für Radfahrende, so Thomas Hofmann vom Radentscheid. Bergab hingegen wäre auch lediglich ein Aufbringen von Piktogrammen vertretbar.

Mit der Argumentation der Stadt, Aufwand und Kosten dafür seien zu hoch, gibt sich Hofmann nicht zufrieden: An vielen Stellen über Jahre nur Kompromisslösungen umzusetzen, helfe nicht dabei, Menschen aufs Rad zu bringen, sagt er: „Dafür müssen sie sich sicher fühlen“. Schutzstreifen aber lüden zu engen Überholvorgängen ein, was insbesondere bei den vielen Lkw auf der Wiener Straße eine Gefahr darstelle. (Katja Rudolph)

Fahrbahn neu aufgeteilt: Auf der Wiener Straße, hier vor der Kreuzung Holländische Straße, gibt es jetzt erstmals markierte Spuren für den Radverkehr. Der Kfz-Verkehr musste Platz abgeben. © ANDREAS FISCHER