Streit in Kassel eskaliert: Schussabgabe nach Polizeieinsatz - Mutmaßlicher Täter widersetzt sich zuvor Kontrolle

Von: Kathrin Meyer

Bei einem Polizeieinsatz in der Kasseler Nordstadt hat ein Polizist einen Schuss abgegeben. Ein 24-jähriger Mann wurde dadurch am Bein verletzt.

Kassel – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Sonntagnachmittag unweit des Holländischen Platzes in Kassel hekommen. Als die Polizei in Tatortnähe einen 24-Jährigen, auf den die Täterbeschreibung passte, kontrollieren wollte, setze sich der junge Mann so massiv zu Wehr, so dass letztendlich zu einer Schussabgabe aus einer Dienstwaffe kam. Nach Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde der Mann dadurch am Bein verletzt.

Nach dem vorherigen Vorfall war es gegen 14.15 Uhr in der Gottschalkstraße/Ecke Westring gekommen. Laut Mitteilung der Polizei hatte das Opfer, das offenbar unvermittelt angegriffen worden sein soll, kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Der Täter floh zu Fuß vom Tatort in Richtung Uni. Mehrere Zeugen hatten die Tat beobachtet und beschrieben konnten den Täter beschreiben, so dass bereits wenige Minuten später eine Streife den 24-jährigen Mann aus Kassel ausmachen konnte. Der Mann habe sich der beabsichtigen Personenkontrolle widersetzt und die Beamten und einen Diensthund massiv mit Schlägen und Tritten angegriffen, so Polizeisprecher Dirk Bartoldus.

Bei einem Einsatz in der Kasseler Nordstadt ist ein 24-Jähriger durch einen Schuss aus eines Polizisten am Bein verletzt worden. © Hessennews TV

Schüsse nach Polizeieinsatz in Kassel: 24-Jähriger an Bein verletzt

Nachdem zuvor Pfefferspray und Schlagstock zum Einsatz gekommen sei, hätten die Beamten schließlich von der Dienstwaffe Gebrauch machen müssen. Der 24-Jährige erlitt nach erstem Erkenntnissen dabei eine Schussverletzung am Bein und wurde in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert. Die beiden eingesetzten Polizeibeamten wurden vom Täter im Gesicht verletzt und von Rettungskräften medizinisch versorgt. Weitere Person sind nach derzeitigem Stand nicht verletzt worden.

Über mehrere Stunden war der Tatort in der Nordstadt weiträumig abgesperrt worden. Nach Auskunft des Polizeisprechers kam auch ein Gutachter zum Einsatz. Es sei bei Einsätzen, bei denen Polizisten von der Schusswaffe Gebrauch machen, üblich, dass das Hessische Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen führt.

