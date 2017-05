Raub am Holländischen Platz in Kassel: 31-Jähriger in Unterführung gefasst

Nord-Holland. Nach einem Straßenraub an der Unteren Königsstraße in der Nacht zu Freitag hat die Polizei einen 31-jährigen Tatverdächtigen gefasst. Ein zweiter Täter konnte entkommen. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen.

Der Polizei war gegen 1.40 Uhr zunächst eine Schlägerei in der Nähe des Holländischen Platzes in einem Hinterhof gegenüber der Hauptpost gemeldet worden. Die Beamten trafen dort auf einen betrunkenen 44-Jährigen. Der Mann aus dem Landkreis Kassel berichtete, zwei Männer hätten ihn festgehalten und ihm sein Huawei-Smartphone geraubt. Anschließend sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen und die Täter seien in Richtung Stern geflüchtet.

Der genaue Tatablauf ist nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz noch unklar, weil die Befragung des Opfers sich äußerst schwierig gestaltete.

Während der Fahndung nach den Tätern gab ein Zeuge den Beamten einen Hinweis auf einen der mutmaßlichen Täter. In der Unterführung am Holländischen Platz nahmen sie daraufhin den aus Armenien stammenden 31-Jährigen fest, der derzeit in Fuldatal wohnt. Er wurde in den Polizeigewahrsam gebracht.

Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Mittäter soll es sich um einen hellhäutigen Mann mit schwarzen kurzen Haaren gehandelt haben.

Hinweise an die Polizei: Tel. 0561/9100.

