Die Wiener Straße soll erstmals einen Radstreifen bekommen - Stadtteilvertreter sind skeptisch

Von: Katja Rudolph

Teilen

An der Wiener Straße in Kassel soll ein Schutzstreifen für Radfahrer angelegt werden. Unser Symbolbild zeigt einen Radweg. © Uli Deck/dpa

Auf der Wiener Straße muss in zwei Kreuzungsbereichen die Fahrbahndecke erneuert werden. Das will die Stadt nutzen, um die Situation für Radfahrer zu verbessern.

Nord-Holland/Rothenditmold – Entlang der Wiener Straße gibt es bislang keinerlei Radwege. Auf der Hauptverkehrsstraße, die die Stadtteile Nord-Holland und Rothenditmold verbindet, sind rund 13 000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs– darunter wegen der Zufahrt zum Mercedes-Benz-Werk auch viele Lkw. Die meisten Radfahrer nutzen bislang den Gehweg statt die Fahrbahn.

Weil in den Sommerferien in den Kreuzungsbereichen an der Hersfelder Straße sowie am Struthbachweg die Fahrbahndecken erneuert werden müssen, will die Stadt Kassel die Gelegenheit nutzen, auch etwas für den Radverkehr zu tun: Im rund einen Kilometer langen Abschnitt zwischen Holländischer Straße und Hersfelder Straße sollen Schutzstreifen für den Radverkehr markiert werden. Diesen Vorschlag, der nur mit geringen Mehrkosten verbunden sei, unterbreitete die städtische Radverkehrsbeauftragte Anne Grimm jetzt den Ortsbeiräten Nord-Holland und Rothenditmold in einer gemeinsamen Sitzung. Schutzstreifen weisen mit gestrichelten Linien einen Bereich für Radfahrer auf der Fahrbahn aus.

Die Wiener Straße ist in dem Abschnitt mit 9,60 Metern deutlich breiter als die Vorschriften für zweispurige Fahrbahnen es vorsehen, erläuterte Anne Grimm. Daher sei es problemlos möglich, auf beiden Seiten Rad-Schutzstreifen zu markieren, die mit 1,85 Metern deutlich breiter ausfallen könnten als üblich (1,50 Meter).

Um auch in den Kreuzungsbereichen Platz für den Radverkehr zu schaffen, sollen dort teilweise Fahrspuren zusammengelegt werden. So sehen die Pläne des Straßenverkehrsamts vor, an der Kreuzung Hersfelder Straße die Rechtsabbiegerspur zum Daimler-Gelände mit der Geradeausspur zusammenzulegen. Der separate Linksabbieger Richtung Rothenberg soll erhalten bleiben.

Am Struthbachweg sollen Geradeausspur und Linksabbieger Richtung Holländische Straße zu einer Spur zusammengefasst werden. Und an der Kreuzung Holländische Straße sieht die Planung nur noch einen Linksabbieger statt bislang zwei vor.

Die Auswirkungen dieser Veränderungen hat die Stadt in einer Verkehrssimulation berechnet. Neben dem Berufsverkehr ist vor allem der Schichtwechsel um 14 Uhr bei den großen Arbeitgebern Mercedes und Rheinmetall eine kritische Phase, wie Karsten Wagner von der städtischen Verkehrssteuerung erläuterte. Insbesondere auf der Wiener Straße vor der Kreuzung Holländische Straße sei in dieser Zeit mit einer spürbaren Zunahme von Staus und Wartezeiten zu rechnen. Insgesamt blieben die Belastungen aber im zumutbaren Rahmen, so das Fazit der Stadt. „Das ist Sache von einer Viertel- bis halben Stunde, dann ist der Spuk wieder vorbei“, sagte Karsten Wagner.

In den beiden Ortsbeiräten blieb die Reaktion auf die Pläne verhalten. Infrage gestellt wurde einerseits, ob angesichts weniger Radfahrer in dem Bereich überhaupt ein Radstreifen nötig sei. Die gemeinsame Nutzung des Gehwegs sei unproblematisch, sagte Rothenditmolds Ortsvorsteher Hans Roth. Er sei daher unschlüssig, ob es statt einer „Hauruck-Lösung“ besser sei, das Thema mit mehr Zeit gründlich zu durchdenken, so Roth. Einen Beschluss wollen sowohl Nordstadt als auch Rothenditmold in der nächsten Sitzung fassen.

Gibt es kein mehrheitliches Votum für die Radstreifen, so Grimm, werde nach der Kreuzungssanierung alles so wiederhergestellt bisher. Wenn man die Gelegenheit jetzt nicht ergreife, könne es angesichts der Vielzahl an Radverkehrsprojekten in der Stadt noch dauern, bis die Wiener Straße an die Reihe komme. (Katja Rudolph)