Ampeln ausgefallen: Unfall mit zwei Verletzten an Wolfhager Straße in Kassel

Unfall in Kassel: Drei Autos waren bei einem Zusammenstoß auf der Wolfhager Straße beteiligt.

Bei einem Unfall auf der Wolfhager Straße in Kassel sind am Samstagabend zwei Personen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 20.05 Uhr ein 35-jähriger Mann mit seinem Auto über die Wolfhager Straße in Richtung Erzberger Straße. Der Fahrer wollte nach links auf die Hoffmann-von-Fallersleben-Straße an der Wache der Feuerwehr einbiegen. Dabei übersah er das Auto eines 51-Jährigen, der in die Gegenrichtung Richtung Holländischer Platz fuhr.

Beim Zusammenstoß wurden die Fahrzeuge gegen das Auto eines 25-jährigen Mannes geschleudert, der zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße fuhr.

Beim Unfall wurden der 35-Jährige und der 51-Jährige leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 63.000 Euro.

Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt ausgefallen

Zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 20 Uhr gestern Abend sei die Ampelanlage an der Kreuzung Wolfhager Straße/Hoffmann-von-Fallersleben-Straße ausgefallen, teilt die Polizei mit. Die Wolfhager Straße ist in diesem Fall als Vorfahrtsstraße ausgeschildert.

Hier befindet sich der Unfallort

